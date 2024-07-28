Овощи придадут мясу еще большей сочности. В частности, болгарский перец превратит свинину в кулинарный шедевр.
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Сочная запеченная свинина
- Время: 3 часа
- Порций: 4
Смотрите, как запечь свинину: видео
Приготовление:
- Свинину промойте и просушите кухонными полотенцами. Сделайте надрезы, но не до конца.
- Для соуса смешайте жидкий мед и соевый соус, добавьте горчицу, любимые специи и тертый чеснок. Все перемешайте и смажьте соусом свинину.
- Все овощи порежьте кусочками. В каждый разрез вставьте кусочек помидора, перца и лука.
- Еще раз все смажьте соусом, добавьте любимые специи, накройте фольгой️ и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 1,5 часа.
- После этого снимите фольгу и выпекайте еще 40 – 60 минут.