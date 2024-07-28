Овощи придадут мясу еще большей сочности. В частности, болгарский перец превратит свинину в кулинарный шедевр.

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Сочная запеченная свинина

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 – 600 граммов свиной корейки;

– 1 помидор;

– 1 луковица;

– 1 сладкий перец.

Соус:

– 1 чайная ложка меда;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 1 зубчик чеснока;

– специи по вкусу.

Смотрите, как запечь свинину: видео

Приготовление:

Свинину промойте и просушите кухонными полотенцами. Сделайте надрезы, но не до конца. Для соуса смешайте жидкий мед и соевый соус, добавьте горчицу, любимые специи и тертый чеснок. Все перемешайте и смажьте соусом свинину. Все овощи порежьте кусочками. В каждый разрез вставьте кусочек помидора, перца и лука. Еще раз все смажьте соусом, добавьте любимые специи, накройте фольгой️ и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 1,5 часа. После этого снимите фольгу и выпекайте еще 40 – 60 минут.

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