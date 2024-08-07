Запеченные баклажаны с сыром и овощами: приготовьте по греческому рецепту

7 августа 2024, 19:02
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Источник:

Yuliia.senych

Баклажаны просто невероятно вкусны запеченными. Советуем приготовить их с сыром.

По этому рецепту баклажаны готовят в Греции. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь.

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Запеченные баклажаны с сыром

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 баклажан;
– 1 – 2 помидора;
– 1 паприка;
– 150 граммов феты;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– специи по вкусу;
– 2 – 3 столовые ложки оливкового масла;
– моцарелла или пармезан по желанию.

Смотрите, как приготовить запеченные баклажаны с сыром: видео

Приготовление:

  1. Баклажаны порежьте пополам и сделайте надрезы. Смажьте маслом, посолите и поперчите по вкусу.
  2. Сверху выложите порезанные помидоры, паприку и натрите чеснок. Щедро посыпьте сыром фета и приправьте орегано.
  3. По желанию натрите сверху моцареллу или пармезан. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно час.
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Автор: Ольга Котів