За цим рецептом баклажани готують у Греції. Обов'язково спробуйте втілити його в життя.
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Запечені баклажани із сиром
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 2
Дивіться, як приготувати запечені баклажани із сиром: відео
Приготування:
- Баклажани поріжте навпіл та зробіть надрізи. Змастіть олією, посоліть і поперчіть до смаку.
- Зверху викладіть порізані помідори, паприку і натріть часник. Щедро посипте сиром фета і приправте орегано.
- За бажанням натріть зверху моцарелу чи пармезан. Випікайте при температурі 180 градусів приблизно годину.