За цим рецептом баклажани готують у Греції. Обов'язково спробуйте втілити його в життя.

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Запечені баклажани із сиром

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 2

Дивіться, як приготувати запечені баклажани із сиром: відео

Приготування:

  1. Баклажани поріжте навпіл та зробіть надрізи. Змастіть олією, посоліть і поперчіть до смаку.
  2. Зверху викладіть порізані помідори, паприку і натріть часник. Щедро посипте сиром фета і приправте орегано.
  3. За бажанням натріть зверху моцарелу чи пармезан. Випікайте при температурі 180 градусів приблизно годину.