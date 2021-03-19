Как приготовить куриные крылышки с овощами в духовке: домашний рецепт
Мы подготовили для вас рецепт диетического блюда – куриные крылышки с овощами, запеченные в духовке. Запишите себе рецепт.
Сочные крылышки со сладким перцем, картофелем, кабачком с добавлением оливкового масла и ароматных трав – идеальное блюдо на ужин, которое понравится всей семье.
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Как приготовить куриные крылышки с овощами в духовке
- Помойте тщательно куриные крылышки, обсушите полотенцем.
- Помойте, очистите овощи. Кабачок, морковь, картофель нарежьте кружочками, перец – ломтиками.
- Лук очистите, разрежьте на четыре части.
- Нарезанные овощи выложите в миску, добавьте соль, перец, оливковое масло. Добавьте мясо, перемешайте. Оставьте, чтобы образовался сок.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. В форму для запекания выложите крылышки, овощи, отправьте запекаться в течение 20 минут.
- В кастрюле разогрейте овощной сок, добавьте одну чайную ложку трав, добавьте в блюдо. Запекайте еще в течение 20 минут до румяной корочки.
- Зеленый лу помойте, измельчите ножом.
- Выложите на тарелку, украсьте измельченным зеленым луком. Приятного аппетита!
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