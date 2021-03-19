Мы подготовили для вас рецепт диетического блюда – куриные крылышки с овощами, запеченные в духовке. Запишите себе рецепт.

Сочные крылышки со сладким перцем, картофелем, кабачком с добавлением оливкового масла и ароматных трав – идеальное блюдо на ужин, которое понравится всей семье. Читайте также Пирог с курицей и луком в сливочном соусе: домашний рецепт Как приготовить куриные крылышки с овощами в духовке Ингредиенты:

– 3-4 куриных крылышка;

– 2 сладких перца;

– 1 морковь;

– 1 кабачок;

– 1 луковица;

– 4 картофеля;

– зеленый лук;

– оливковое масло;

– смесь трав;

– соль,

– перец. Помойте тщательно куриные крылышки, обсушите полотенцем. Помойте, очистите овощи. Кабачок, морковь, картофель нарежьте кружочками, перец – ломтиками. Лук очистите, разрежьте на четыре части. Нарезанные овощи выложите в миску, добавьте соль, перец, оливковое масло. Добавьте мясо, перемешайте. Оставьте, чтобы образовался сок. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. В форму для запекания выложите крылышки, овощи, отправьте запекаться в течение 20 минут. В кастрюле разогрейте овощной сок, добавьте одну чайную ложку трав, добавьте в блюдо. Запекайте еще в течение 20 минут до румяной корочки. Зеленый лу помойте, измельчите ножом. Выложите на тарелку, украсьте измельченным зеленым луком. Приятного аппетита!