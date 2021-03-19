Ми підготували для вас рецепт дієтичної страви – курячі крильця з овочами, запечені в духовці. Запишіть собі рецепт.

Соковиті крильця з солодким перцем, картоплею, кабачком з додаванням оливкової олії та ароматних трав – ідеальна страва на вечерю, яка сподобається всій родині. Читайте також Пиріг з куркою і цибулею у вершковому соусі: домашній рецепт Як приготувати курячі крильця з овочами в духовці Інгредієнти:

– 3-4 курячі крильця;

– 2 солодких перці;

– 1 морква;

– 1 кабачок;

– 1 цибуля;

– 4 картоплі;

– зелена цибуля;

– оливкова олія;

– суміш трав;

– сіль;

– перець. Помийте ретельно курячі крильця, обсушіть рушником. Помийте, почистіть овочі. Кабачок, моркву, картоплю наріжте кружальцями, перець – скибочками. Цибулю почистіть, розріжте на чотири частини. Нарізані овочі викладіть в миску, додайте сіль, перець, оливкову олію. Додайте м'ясо, перемішайте. Залиште, щоб утворився сік. Розігрійте духовку до температури 180 градусів. У форму для запікання викладіть крильця, овочі, відправте запікатись протягом 20 хвилин. У каструлі розігрійте овочевий сік, додайте одну чайну ложку трав, додайте до страви. Запікайте ще протягом 20 хвилин до рум'яної скоринки. Зелену цибулю помийте, подрібніть ножем. Викладіть на тарілку, задекоруйте подрібненою зеленою цибулею. Смачного!