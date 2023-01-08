После праздников в каждом холодильнике остается еще много еды, чтобы не стоять у плиты. Впрочем, желание "освежить" стол присутствует всегда, и помочь в этом могут запеченные помидоры, которые одинаково хорошо подходят ко всем блюдам и покорят всех своим ароматом.

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Рецепт ароматных печеных помидоров

Время: 25 минут

Порций: 6

Быстро и очень вкусно / Фото Pexels

Ингредиенты:

1 столовая ложка оливкового масла;

2 чайные ложки бальзамического уксуса;

1 средний зубчик чеснока;

6 средних помидоров;

1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца;

1/4 чайной ложки соли.

Приготовление:

Решетку ставим в центр духовки и разогреваем до 230 градусов. В небольшой тарелке смешиваем растительное масло, уксус и чеснок. Помидоры разрезаем пополам. Противень застилаем фольгой или пергаментной бумагой. Помидоры выкладываем на противень, смазываем приготовленной смесью, солим и перчим по вкусу. Запекаем помидоры 20 минут.

Приятного аппетита!