После праздников в каждом холодильнике остается еще много еды, чтобы не стоять у плиты. Впрочем, желание "освежить" стол присутствует всегда, и помочь в этом могут запеченные помидоры, которые одинаково хорошо подходят ко всем блюдам и покорят всех своим ароматом.
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Рецепт ароматных печеных помидоров
Время: 25 минут
Порций: 6
Быстро и очень вкусно / Фото Pexels
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 2 чайные ложки бальзамического уксуса;
- 1 средний зубчик чеснока;
- 6 средних помидоров;
- 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца;
- 1/4 чайной ложки соли.
Приготовление:
- Решетку ставим в центр духовки и разогреваем до 230 градусов.
- В небольшой тарелке смешиваем растительное масло, уксус и чеснок.
- Помидоры разрезаем пополам.
- Противень застилаем фольгой или пергаментной бумагой.
- Помидоры выкладываем на противень, смазываем приготовленной смесью, солим и перчим по вкусу.
- Запекаем помидоры 20 минут.
Приятного аппетита!