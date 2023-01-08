Після свят у кожному холодильнику залишається ще багато їжі для того, щоб не стояти біля плити. Втім, бажання "освіжити" стіл присутнє завжди, і допомогти у цьому можуть запечені помідори, які однаково гарно пасують до всіх страв та підкорять усіх своїм ароматом.

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Рецепт ароматних печених помідорів

Час: 25 хвилин

Порцій: 6

Швидко та дуже смачно / Фото Pexels

Інгредієнти:

1 столова ложка оливкової олії ;

2 чайні ложки бальзамічного оцту;

1 середній зубчик часнику;

6 середніх помідорів;

1/4 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;

1/4 чайної ложки солі.

Приготування:

Решітку ставимо в центр духовки та розігріваємо її до 230 градусів. У невеликій тарілці змішуємо олію, оцет та часник. Помідори розрізаємо навпіл. Деко застеляємо фольгою або пергаментним папером. Помідори викладаємо на деко, змащуємо приготованою сумішшю, солимо та перчимо до смаку. Запікаємо помідори 20 хвилин.

Смачного!