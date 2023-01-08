Після свят у кожному холодильнику залишається ще багато їжі для того, щоб не стояти біля плити. Втім, бажання "освіжити" стіл присутнє завжди, і допомогти у цьому можуть запечені помідори, які однаково гарно пасують до всіх страв та підкорять усіх своїм ароматом.
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Рецепт ароматних печених помідорів
Час: 25 хвилин
Порцій: 6
Швидко та дуже смачно / Фото Pexels
Інгредієнти:
- 1 столова ложка оливкової олії;
- 2 чайні ложки бальзамічного оцту;
- 1 середній зубчик часнику;
- 6 середніх помідорів;
- 1/4 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;
- 1/4 чайної ложки солі.
Приготування:
- Решітку ставимо в центр духовки та розігріваємо її до 230 градусів.
- У невеликій тарілці змішуємо олію, оцет та часник.
- Помідори розрізаємо навпіл.
- Деко застеляємо фольгою або пергаментним папером.
- Помідори викладаємо на деко, змащуємо приготованою сумішшю, солимо та перчимо до смаку.
- Запікаємо помідори 20 хвилин.
Смачного!