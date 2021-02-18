Запеченный картофель с начинками: рецепт от Джейми Оливера
Известный английский шеф-повар Джейми Оливер предлагает приготовить на ужин ароматный запеченный картофель с разнообразными начинками. Подробности – читайте в материале.
Источник:Инстаграм Джейми Оливера
Джейми Оливер поделился рецептом запеченного картофеля в духовке и четырьмя вариантами начинки – с тунцом, фасолью и сыром, овощную, с беконом и луком, которые легко и быстро можно приготовить дома.
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Рецепт печеного картофеля
- Для приготовления тщательно помойте картофель, просушите кухонным полотенцем.
- Натрите оливковым маслом и солью, проткните картофель вилкой.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, выложите картофель на противень и запекайте в течение 1-1,5 часа, пока картофель не станет со хрустящей корочкой сверху и мягким внутри.
- Готовый картофель достаньте из духовки, переложите на доску, разрежьте пополам. Сверху добавьте свою любимую начинку.
- Выложите на тарелку.
Как приготовить начинки
– с тунцом и томатами черри
- Помойте, разрежьте на 4 части помидоры. Помойте зеленый лук, измельчите ножом.
- В миске соедините филе тунца с луком, добавьте томаты, смажьте майонезом.
- Выложите начинку в картофель, сверху – украсьте руколой.
– с фасолью и сыром
- Чеснок очистите, измельчите ножом. Помойте, измельчите перец чили.
- Томаты помойте, измельчите ножом.
- В кастрюлю выложите фасоль с соусом, добавьте чеснок, перец чили, томаты, паприку, перемешайте, варите до загустения несколько минут.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Выложите начинку в картофель, сверху – тертый сыр, задекорируйте веточкой розмарина.
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– овощная начинка
- Морковь, яблоко, помойте, очистите, натрите на терке. Капусту, нарежьте соломкой. Лук очистите, измельчите ножом.
- В миске соедините капусту с морковью, яблоком, добавьте лук, оливковое масло, корнишоны, перемешайте.
- Обжаренный фундук, измельчите ножом.
- Выложите начинку в картофель, сверху – сыр фета и обжаренный фундук.
– карамелизированный лук с беконом
- Лук очистите, измельчите ножом. Обжарьте на сковороде с беконом, добавьте тимьян.
- Помойте, измельчите ножом шпинат.
- Выложите начинку в картофель, сверху – измельченный шпинат и натуральный йогурт. Приятного аппетита!
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