Известный английский шеф-повар Джейми Оливер предлагает приготовить на ужин ароматный запеченный картофель с разнообразными начинками. Подробности – читайте в материале.

Джейми Оливер поделился рецептом запеченного картофеля в духовке и четырьмя вариантами начинки – с тунцом, фасолью и сыром, овощную, с беконом и луком, которые легко и быстро можно приготовить дома.

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Рецепт печеного картофеля

Ингредиенты:

– 3-4 картофеля;

– оливковое масло;

– соль.

Для приготовления тщательно помойте картофель, просушите кухонным полотенцем. Натрите оливковым маслом и солью, проткните картофель вилкой. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, выложите картофель на противень и запекайте в течение 1-1,5 часа, пока картофель не станет со хрустящей корочкой сверху и мягким внутри. Готовый картофель достаньте из духовки, переложите на доску, разрежьте пополам. Сверху добавьте свою любимую начинку. Выложите на тарелку.

Как приготовить начинки

– с тунцом и томатами черри

Ингредиенты:

– филе тунца (консервы);

– зеленый лук;

– 2-3 томаты черри;

– руккола.

– майонез.

Помойте, разрежьте на 4 части помидоры. Помойте зеленый лук, измельчите ножом. В миске соедините филе тунца с луком, добавьте томаты, смажьте майонезом. Выложите начинку в картофель, сверху – украсьте руколой.

– с фасолью и сыром

Ингредиенты:

– красный перец чили;

– фасоль (консервированная);

– 1-2 томаты;

– твердый сыр Чеддер;

– копченая паприка;

– розмарин;

– 1 зубчик чеснока.

Чеснок очистите, измельчите ножом. Помойте, измельчите перец чили. Томаты помойте, измельчите ножом. В кастрюлю выложите фасоль с соусом, добавьте чеснок, перец чили, томаты, паприку, перемешайте, варите до загустения несколько минут. Сыр натрите на крупной терке. Выложите начинку в картофель, сверху – тертый сыр, задекорируйте веточкой розмарина.

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– овощная начинка

Ингредиенты:

– морковь;

– лук красный;

– яблоко;

– капуста краснокочанная;

– оливковое масло;

– сыр фета;

– корнишоны;

– фундук.

Морковь, яблоко, помойте, очистите, натрите на терке. Капусту, нарежьте соломкой. Лук очистите, измельчите ножом. В миске соедините капусту с морковью, яблоком, добавьте лук, оливковое масло, корнишоны, перемешайте. Обжаренный фундук, измельчите ножом. Выложите начинку в картофель, сверху – сыр фета и обжаренный фундук.

– карамелизированный лук с беконом

Ингредиенты:

– копченый бекон;

– лук красный;

– тимьян;

– свежий шпинат;

– натуральный йогурт.