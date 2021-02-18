Запечена картопля з начинками: рецепти від Джеймі Олівера
Відомий англійський шеф-кухар Джеймі Олівер пропонує на вечерю приготувати ароматну запечену картоплю з різноманітними начинками. Подробиці – читайте у матеріалі.
Джерело:Інстаграм Джеймі Олівера
Джеймі Олівер поділився рецептом запеченої картоплі в духовці та чотири варіанти начинки – з тунцем, квасолею та сиром, овочеву, з беконом і цибулею, які легко і швидко ви можете приготувати вдома.
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Рецепт печеної картоплі
- Ретельно помийте картоплю, просушіть кухонним рушником.
- Натріть оливковою олією і сіллю, проткніть картоплю виделкою.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, викладіть картоплю на деко і запікайте протягом 1-1,5 години, доки картопля не стане зі хрусткою скоринкою зверху та м'якою всередині.
- Готову картоплю витягніть з духовки, перекладіть на дошку, розріжте навпіл. Зверху додайте свою улюблену начинку.
- Викладіть на тарілку.
Як приготувати начинки
– з тунцем і томатами чері
- Помийте, розріжте на 4 частини томати. Помийте зелену цибулю, подрібніть ножем.
- У мисці з'єднайте філе тунця з цибулею, додайте томати, змастіть майонезом.
- Викладіть начинку у картоплю, зверху задекоруйте руколою.
– з квасолею і сиром
- Часник почистіть, подрібніть ножем. Помийте, почистіть, подрібніть ножем перець чилі.
- Томати помийте, подрібніть ножем.
- У каструлю викладіть квасолю з соусом, додайте часник, перець чилі, томати, паприку, перемішайте, варіть до загустіння декілька хвилин.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Викладіть начинку у картоплю, зверху – тертий сир, задекоруйте гілочкою розмарину.
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– овочева начинка
- Моркву, яблуко, помийте почистіть, натріть на тертці. Капусту, наріжте соломкою. Цибулю почистіть, подрібніть ножем.
- У мисці з'єднайте капусту з морквою, яблуком, додайте цибулю, оливкову олію, корнішони, перемішайте.
- Обсмажений фундук, подрібніть ножем.
- Викладіть начинку у картоплю, зверху – сир фета та обсмажений фундук.
– карамелізована цибуля з беконом
- Цибулю почистіть, подрібніть ножем. Обсмажте на пательні з беконом, додайте чебрець.
- Помийте, подрібніть ножем шпинат.
- Викладіть начинку у картоплю, зверху – подрібнений шпинат та натуральний йогурт. Смачного!
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