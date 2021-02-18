Відомий англійський шеф-кухар Джеймі Олівер пропонує на вечерю приготувати ароматну запечену картоплю з різноманітними начинками. Подробиці – читайте у матеріалі.

Джеймі Олівер поділився рецептом запеченої картоплі в духовці та чотири варіанти начинки – з тунцем, квасолею та сиром, овочеву, з беконом і цибулею, які легко і швидко ви можете приготувати вдома.

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Рецепт печеної картоплі

Інгредієнти:

– 3-4 картоплі;

– оливкова олія;

– сіль.

Ретельно помийте картоплю, просушіть кухонним рушником. Натріть оливковою олією і сіллю, проткніть картоплю виделкою. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, викладіть картоплю на деко і запікайте протягом 1-1,5 години, доки картопля не стане зі хрусткою скоринкою зверху та м'якою всередині. Готову картоплю витягніть з духовки, перекладіть на дошку, розріжте навпіл. Зверху додайте свою улюблену начинку. Викладіть на тарілку.

Як приготувати начинки

– з тунцем і томатами чері

Інгредієнти:

– філе тунця (консерви);

– зелена цибуля;

– 2-3 томати чері;

– рукола.

– майонез.

Помийте, розріжте на 4 частини томати. Помийте зелену цибулю, подрібніть ножем. У мисці з'єднайте філе тунця з цибулею, додайте томати, змастіть майонезом. Викладіть начинку у картоплю, зверху задекоруйте руколою.

– з квасолею і сиром

Інгредієнти:

– червоний перець чилі;

– квасоля (консервована);

– 1-2 томати;

– твердий сир Чедер;

– копчена паприка;

– розмарин;

– 1 зубчик часнику.

Часник почистіть, подрібніть ножем. Помийте, почистіть, подрібніть ножем перець чилі. Томати помийте, подрібніть ножем. У каструлю викладіть квасолю з соусом, додайте часник, перець чилі, томати, паприку, перемішайте, варіть до загустіння декілька хвилин. Сир натріть на грубій тертці. Викладіть начинку у картоплю, зверху – тертий сир, задекоруйте гілочкою розмарину.

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– овочева начинка

Інгредієнти:

– морква;

– цибуля червона;

– яблуко;

– капуста червоноголова;

– оливкова олія;

– сир фета;

– корнішони;

– фундук.

Моркву, яблуко, помийте почистіть, натріть на тертці. Капусту, наріжте соломкою. Цибулю почистіть, подрібніть ножем. У мисці з'єднайте капусту з морквою, яблуком, додайте цибулю, оливкову олію, корнішони, перемішайте. Обсмажений фундук, подрібніть ножем. Викладіть начинку у картоплю, зверху – сир фета та обсмажений фундук.

– карамелізована цибуля з беконом

Інгредієнти:

– копчений бекон;

– цибуля червона;

– чебрець;

– свіжий шпинат;

– натуральний йогурт.