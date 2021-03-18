Мы подготовили для вас рецепт вкусной рыбы с картофелем, томатами, запеченной в духовке. Запишите себе рецепт.

Запеченный лосось с золотой хрустящей корочкой, томатами, луком и картофелем – отличный вариант на обед или ужин. Полезное и питательное блюдо понравится всей семье. Читайте также Рецепт солянки с грибами без мяса: постное блюдо на каждый день Как приготовить лосось с картофелем Ингредиенты:

– 400 граммов филе лосося;

– 3-4 картофеля;

– 2 луковицы;

– 3-4 томата;

– оливковое масло;

– лимонный сок;

– соль,

– перец. Лосось с картофелем в духовке/ Фото Freepik Филе лосося очистите, добавьте лимонный сок, соль, перец. Очистите лук, нарежьте кольцами. Картофель очистите, нарежьте ломтиками. Томаты тщательно помойте, нарежьте ломтиками. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. В форму для выпекания выложите слоями картофель, лук, томаты, добавьте оливковое масло, сверху выложите лосось, накройте фольгой. Отправьте запекаться в течение 25-30 минут до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!