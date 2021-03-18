Как приготовить лосось с картофелем: домашний рецепт
Мы подготовили для вас рецепт вкусной рыбы с картофелем, томатами, запеченной в духовке. Запишите себе рецепт.
Источник:24 канал
Запеченный лосось с золотой хрустящей корочкой, томатами, луком и картофелем – отличный вариант на обед или ужин. Полезное и питательное блюдо понравится всей семье.
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Как приготовить лосось с картофелем
Лосось с картофелем в духовке/ Фото Freepik
- Филе лосося очистите, добавьте лимонный сок, соль, перец.
- Очистите лук, нарежьте кольцами.
- Картофель очистите, нарежьте ломтиками.
- Томаты тщательно помойте, нарежьте ломтиками.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. В форму для выпекания выложите слоями картофель, лук, томаты, добавьте оливковое масло, сверху выложите лосось, накройте фольгой. Отправьте запекаться в течение 25-30 минут до готовности.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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