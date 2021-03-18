Ми підготували для вас рецепт смачної риби з картоплею, томатами, запеченої у духовці. Запишіть собі рецепт.

Запечений лосось із золотою хрусткою скоринкою, томатами, цибулею та картоплею – чудовий варіант на обід або вечерю. Корисна та поживна страва сподобається всій родині. Читайте також Рецепт солянки з грибами без м'яса: пісна страва на кожен день Як запекти лосось з картоплею Інгредієнти:

– 400 грамів філе лосося;

– 3-4 картоплі;

– 2 цибулі;

– 3-4 томати;

– оливкова олія;

– лимонний сік;

– сіль;

– перець. Лосось з картоплею у духовці/ Фото Freepik Філе лосося почистіть, додайте лимонний сік, сіль, перець. Почисіть цибулю, наріжте кільцями. Картоплю почистіть, наріжте скибочками. Томати ретельно помийте, наріжте скибочками. Розігрійте духовку до температури 180 градусів. У форму для випікання викладіть шарами картоплю, цибулю, томати, додайте оливкову олію, зверху викладіть лосось, накрийте фольгою. Відправте запікатись 25-30 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!