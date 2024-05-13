Проще не бывает: готовим ароматный стейк из капусты в духовке
13 мая 2024, 18:36Читати новину українською
Источник:"РадиоТрек"
Капустные стейки – максимально простое, полезное и быстрое в приготовлении блюдо. Оно прекрасно подходит и к мясу, и к салатам.
Капустные стейки на вкус просто незабываемы. Обязательно попробуйте их приготовить.
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Капустные стейки – пошаговый рецепт
- Время: 35 минут
- Порций: 4
– 1 капуста белокочанная;
– оливковое масло по вкусу;
– соль, перец, копченая паприка по вкусу.
Капустные стейки получаются очень вкусными / Фото unsplash
Приготовление:
- Капусту нарежьте на стейки толщиной 1,5 – 2 сантиметра.
- Смажьте капусту маслом и добавьте специи – соль, перец и копченую паприку.
- Запекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке примерно 15 – 20 минут. Если капуста молодая, времени может понадобиться меньше.