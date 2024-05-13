Проще не бывает: готовим ароматный стейк из капусты в духовке

13 мая 2024, 18:36
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Источник:

"РадиоТрек"

Капустные стейки – максимально простое, полезное и быстрое в приготовлении блюдо. Оно прекрасно подходит и к мясу, и к салатам.

Капустные стейки на вкус просто незабываемы. Обязательно попробуйте их приготовить.

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Капустные стейки – пошаговый рецепт

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 капуста белокочанная;
– оливковое масло по вкусу;
– соль, перец, копченая паприка по вкусу.


Капустные стейки получаются очень вкусными / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Капусту нарежьте на стейки толщиной 1,5 – 2 сантиметра.
  2. Смажьте капусту маслом и добавьте специи – соль, перец и копченую паприку.
  3. Запекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке примерно 15 – 20 минут. Если капуста молодая, времени может понадобиться меньше.
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Автор: Ольга Котів