Картофель по этому рецепту получается очень ароматным. Обязательно воплотите его в жизнь.
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Картофель с укропом и салатом
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Картофель хорошо промойте, выложите в кастрюлю с подсоленной водой и поставьте на огонь.
- Укроп и базилик помойте, оборвите листья, а стебли добавьте к картофелю.
- Сливочное масло растопите, добавьте соль, нарезанный укроп и измельченный чеснок. Перемешайте и отставьте до готовности картофеля.
- После того, как картофель прокипел 5 минут, готовьте еще 10 – 15 минут. За несколько минут до завершения приготовления добавьте лавровые листья.
- Слейте с картофеля воду, влейте туда масло и перемешайте, потрясая кастрюлю. Ни в коем случае не надо это делать ложкой.
- Для салата нарежьте базилик, добавьте в масло и оставьте на несколько минут. Добавьте соль или соевый соус. Помидоры нарежьте и соедините с заправкой.