Картофель по этому рецепту получается очень ароматным. Обязательно воплотите его в жизнь.

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Картофель с укропом и салатом

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– соль, масло, чеснок, укроп, лавровый лист по вкусу.

Салат:

– 4 помидора;

– половина пучка базилика;

– соевый соус, масло по вкусу.

Приготовление:

Картофель хорошо промойте, выложите в кастрюлю с подсоленной водой и поставьте на огонь. Укроп и базилик помойте, оборвите листья, а стебли добавьте к картофелю. Сливочное масло растопите, добавьте соль, нарезанный укроп и измельченный чеснок. Перемешайте и отставьте до готовности картофеля. После того, как картофель прокипел 5 минут, готовьте еще 10 – 15 минут. За несколько минут до завершения приготовления добавьте лавровые листья. Слейте с картофеля воду, влейте туда масло и перемешайте, потрясая кастрюлю. Ни в коем случае не надо это делать ложкой. Для салата нарежьте базилик, добавьте в масло и оставьте на несколько минут. Добавьте соль или соевый соус. Помидоры нарежьте и соедините с заправкой.

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