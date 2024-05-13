Капустяні стейки смакують просто незабутньо. Обов'язково спробуйте їх приготувати.

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Капустяні стейки – покроковий рецепт

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Простіше не буває: готуємо ароматний стейк з капусти у духовці
Капустяні стейки вдаються дуже смачними / Фото unsplash

Приготування:

  1. Капусту наріжте на стейки товщиною 1,5 – 2 сантиметри.
  2. Змастіть капусту олією та додайте спеції – сіль, перець і копчену паприку.
  3. Запікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 15 – 20 хвилин. Якщо капуста молода, часу може знадобитися менше.