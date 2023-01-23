Сытные и вкусные запеканки – настоящая находка для тех, кому часто приходится готовить для всей семьи. Благодаря этому блюду не нужно все время стоять у плиты, а его вкус заставляет всех попросить немного добавки.

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Если у вас есть готовая курочка, эта опция станет просто идеальным выбором для ее использования. Курочка и рис, запеченные в сырном соусе – это ужин, который обязательно понравится всем членам семьи.

Рецепт запеканки из риса и курицы

Время: 50 минут

Порций: 4 – 6

Вкусный ужин для всей семьи/ Фото The Spuce Eats

Ингредиенты:

4 столовые ложки сливочного масла;

1 стакан нарезанных грибов;

1 пучок зеленого лука (тонко нарезанного);

4 столовые ложки муки;

1,5 стакана куриного бульона;

1 стакан молока;

1,5 стакана тертого сыра (лучше всего подойдет Чеддер);

щепотка молотого черного перца;

щепотка соли;

3 стакана вареного риса;

3 стакана вареной курицы (нарезанной);

стакан панировочных сухарей;

2 столовые ложки растопленного сливочного масла.

Приготовление:

Духовку разогреваем до 175 градусов. Форму емкостью как минимум 2 литра смазываем сливочным маслом. В большой кастрюле на среднем огне топим сливочное масло. Добавляем грибы и тушим их 2 минуты, постоянно помешиваем. Добавляем зелёный лук и готовим еще минуту. Добавляем муку и хорошо вымешиваем, чтобы смесь была однородной. Добавляем куриный бульон и варим до загустения. Добавляем молоко, 1 стакан сыра, солим и перчим. Варим, постоянно помешивая, пока сыр не расплавится. Добавляем рис, курицу и петрушку, хорошо перемешиваем. При желании можно добавить любимые приправы. Выкладываем смесь в форму и посыпаем оставшимся сыром. Панировочные сухари смешиваем с топленым сливочным маслом и поливаем смесь. Випікаємо 25 – 30 хвилин.

Приятного аппетита!