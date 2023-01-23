Сытные и вкусные запеканки – настоящая находка для тех, кому часто приходится готовить для всей семьи. Благодаря этому блюду не нужно все время стоять у плиты, а его вкус заставляет всех попросить немного добавки.
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Если у вас есть готовая курочка, эта опция станет просто идеальным выбором для ее использования. Курочка и рис, запеченные в сырном соусе – это ужин, который обязательно понравится всем членам семьи.
Рецепт запеканки из риса и курицы
Время: 50 минут
Порций: 4 – 6
Вкусный ужин для всей семьи/ Фото The Spuce Eats
Ингредиенты:
- 4 столовые ложки сливочного масла;
- 1 стакан нарезанных грибов;
- 1 пучок зеленого лука (тонко нарезанного);
- 4 столовые ложки муки;
- 1,5 стакана куриного бульона;
- 1 стакан молока;
- 1,5 стакана тертого сыра (лучше всего подойдет Чеддер);
- щепотка молотого черного перца;
- щепотка соли;
- 3 стакана вареного риса;
- 3 стакана вареной курицы (нарезанной);
- стакан панировочных сухарей;
- 2 столовые ложки растопленного сливочного масла.
Приготовление:
- Духовку разогреваем до 175 градусов. Форму емкостью как минимум 2 литра смазываем сливочным маслом.
- В большой кастрюле на среднем огне топим сливочное масло. Добавляем грибы и тушим их 2 минуты, постоянно помешиваем.
- Добавляем зелёный лук и готовим еще минуту.
- Добавляем муку и хорошо вымешиваем, чтобы смесь была однородной. Добавляем куриный бульон и варим до загустения.
- Добавляем молоко, 1 стакан сыра, солим и перчим. Варим, постоянно помешивая, пока сыр не расплавится.
- Добавляем рис, курицу и петрушку, хорошо перемешиваем. При желании можно добавить любимые приправы.
- Выкладываем смесь в форму и посыпаем оставшимся сыром.
- Панировочные сухари смешиваем с топленым сливочным маслом и поливаем смесь.
- Випікаємо 25 – 30 хвилин.
Приятного аппетита!