Ситні та смачні запіканки – це справжня знахідка для тих, кому часто доводиться готувати для всієї сім'ї. Завдяки цій страві не потрібно увесь час стояти біля плити, а її смак змушує усіх попросити трішки добавки.

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Якщо у вас є готова курочка, то ця опція стане просто ідеальним вибором для її використання. Курочка та рис, запечені у сирному соусі – це вечеря, яка обов'язково сподобається усім членам сім'ї.

Рецепт запіканки з рису та курки

Час: 50 хвилин

Порцій: 4 – 6

Смачна вечеря для усієї сім'ї / Фото The Spuce Eats

Інгредієнти:

4 столові ложки вершкового масла;

1 склянка нарізаних грибів;

1 пучок зеленої цибулі (тонко нарізаної);

4 столові ложки борошна;

1,5 склянки курячого бульйону;

1 стакан молока;

1,5 склянки тертого сиру (найкраще підійде Чеддер);

дрібка меленого чорного перцю;

дрібка солі;

3 склянки вареного рису;

3 склянки вареної курки (нарізаної);

склянка паніровочних сухарів;

2 столові ложки розтопленого вершкового масла.

Приготування:

Духовку розігріваємо до 175 градусів. Форму місткістю як мінімум 2 літри змащуємо вершковим маслом. У великій каструлі на середньому вогні топимо вершкове масло. Додаємо гриби та тушкуємо їх 2 хвилини, постійно помішуємо. Додаємо зелену цибулю та готуємо ще хвилину. Додаємо борошно та добре вимішуємо, щоб суміш була однорідною. Додаємо курячий бульйон та варимо до загустіння. Додаємо молоко, 1 склянку сиру, солимо та перчимо. Варимо, постійно помішуючи, поки сир не розплавиться. Додаємо рис, курку та петрушку, добре перемішуємо. За бажанням можна додати улюблені приправи. Викладаємо суміш у форму та посипаємо сиром, який залишився. Паніровочні сухарі змішуємо з топленим вершковим маслом та поливаємо суміш. Випікаємо 25 – 30 хвилин.

Смачного!