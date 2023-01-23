Ситні та смачні запіканки – це справжня знахідка для тих, кому часто доводиться готувати для всієї сім'ї. Завдяки цій страві не потрібно увесь час стояти біля плити, а її смак змушує усіх попросити трішки добавки.
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Якщо у вас є готова курочка, то ця опція стане просто ідеальним вибором для її використання. Курочка та рис, запечені у сирному соусі – це вечеря, яка обов'язково сподобається усім членам сім'ї.
Рецепт запіканки з рису та курки
Час: 50 хвилин
Порцій: 4 – 6
Смачна вечеря для усієї сім'ї / Фото The Spuce Eats
Інгредієнти:
- 4 столові ложки вершкового масла;
- 1 склянка нарізаних грибів;
- 1 пучок зеленої цибулі (тонко нарізаної);
- 4 столові ложки борошна;
- 1,5 склянки курячого бульйону;
- 1 стакан молока;
- 1,5 склянки тертого сиру (найкраще підійде Чеддер);
- дрібка меленого чорного перцю;
- дрібка солі;
- 3 склянки вареного рису;
- 3 склянки вареної курки (нарізаної);
- склянка паніровочних сухарів;
- 2 столові ложки розтопленого вершкового масла.
Приготування:
- Духовку розігріваємо до 175 градусів. Форму місткістю як мінімум 2 літри змащуємо вершковим маслом.
- У великій каструлі на середньому вогні топимо вершкове масло. Додаємо гриби та тушкуємо їх 2 хвилини, постійно помішуємо.
- Додаємо зелену цибулю та готуємо ще хвилину.
- Додаємо борошно та добре вимішуємо, щоб суміш була однорідною. Додаємо курячий бульйон та варимо до загустіння.
- Додаємо молоко, 1 склянку сиру, солимо та перчимо. Варимо, постійно помішуючи, поки сир не розплавиться.
- Додаємо рис, курку та петрушку, добре перемішуємо. За бажанням можна додати улюблені приправи.
- Викладаємо суміш у форму та посипаємо сиром, який залишився.
- Паніровочні сухарі змішуємо з топленим вершковим маслом та поливаємо суміш.
- Випікаємо 25 – 30 хвилин.
Смачного!