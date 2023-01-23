Ситні та смачні запіканки – це справжня знахідка для тих, кому часто доводиться готувати для всієї сім'ї. Завдяки цій страві не потрібно увесь час стояти біля плити, а її смак змушує усіх попросити трішки добавки.

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Якщо у вас є готова курочка, то ця опція стане просто ідеальним вибором для її використання. Курочка та рис, запечені у сирному соусі – це вечеря, яка обов'язково сподобається усім членам сім'ї.

Рецепт запіканки з рису та курки

Час: 50 хвилин

Порцій: 4 – 6

Смачна вечеря для усієї сім'ї / Фото The Spuce Eats

Інгредієнти:

  • 4 столові ложки вершкового масла;
  • 1 склянка нарізаних грибів;
  • 1 пучок зеленої цибулі (тонко нарізаної);
  • 4 столові ложки борошна;
  • 1,5 склянки курячого бульйону;
  • 1 стакан молока;
  • 1,5 склянки тертого сиру (найкраще підійде Чеддер);
  • дрібка меленого чорного перцю;
  • дрібка солі;
  • 3 склянки вареного рису;
  • 3 склянки вареної курки (нарізаної);
  • склянка паніровочних сухарів;
  • 2 столові ложки розтопленого вершкового масла.

Приготування:

  1. Духовку розігріваємо до 175 градусів. Форму місткістю як мінімум 2 літри змащуємо вершковим маслом.
  2. У великій каструлі на середньому вогні топимо вершкове масло. Додаємо гриби та тушкуємо їх 2 хвилини, постійно помішуємо.
  3. Додаємо зелену цибулю та готуємо ще хвилину.
  4. Додаємо борошно та добре вимішуємо, щоб суміш була однорідною. Додаємо курячий бульйон та варимо до загустіння.
  5. Додаємо молоко, 1 склянку сиру, солимо та перчимо. Варимо, постійно помішуючи, поки сир не розплавиться.
  6. Додаємо рис, курку та петрушку, добре перемішуємо. За бажанням можна додати улюблені приправи.
  7. Викладаємо суміш у форму та посипаємо сиром, який залишився.
  8. Паніровочні сухарі змішуємо з топленим вершковим маслом та поливаємо суміш.
  9. Випікаємо 25 – 30 хвилин.

Смачного!