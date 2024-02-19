Вы будете готовить ее не раз: рецепт идеальной запеканки, от которой все будут в восторге
Источник:Shuba
Запеканка является, пожалуй, самым простым способом приготовить вкусный обед или ужин. Особенно популярны запеканки из рыбы и овощей.
Нежное филе белой рыбы прекрасно подчеркнет сыр. Это блюдо рискует стать вашим любимым.
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Рецепт рыбно-овощной запеканки с пикантными специями
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 800 граммов филе белой рыбы;
– 1 морковка;
– 1 луковица;
– половина чайной ложки молотого кориандра;
– четверть чайной ложки молотой паприки;
– половина чайной ложки сушеного чеснока;
– половина чайной ложки молотого имбиря;
– четверть чайной ложки смеси перцев;
– половина чайной ложки соли;
– лимон по вкусу.
Для заливки:
– 100 граммов твердого сыра;
– 2 чайные ложки дижонской горчицы;
– 4 столовые ложки сметаны.
Приготовление:
- Почистьте и порежьте лук. Также почистьте морковь и натрите на крупной терке. Рыбное филе нарежьте кусочками.
- Смешайте в миске соль, кориандр, паприку, имбирь, смесь перцев и чеснок.
- Плотно или с нахлестом выложите рыбу в форму для запекания на подушку из тертой моркови и измельченного лука. Насыпьте сверху специи и сбрызните лимонным соком. Оставьте на 15 минут промариноваться.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Смешайте в миске тертый сыр, горчицу и сметану. Распределите заливку по рыбе. Готовьте запеканку 30 минут. Подавайте с любимым гарниром.