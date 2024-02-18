Воспользуйтесь этим простым рецептом. Он может стать вашим любимым.
Будет вкусно Звезда немецкой кухни: приготовьте охотничий шницель с грибным соусом
Вешенки в кляре
- Время: 35 минут
- Порций: 5
Приготовление:
- Вешенки промойте и обсушите. Отделите шляпки у больших грибов, а маленькие оставьте целыми. Слегка отбейте их, накрыв пергаментной бумагой, и посолите.
- В миске соедините яйцо, молоко, соль, перец, куркуму и сметану. Добавьте муку и перемешайте до однородности.
- Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом. Грибы обмакивайте в кляр и жарьте с двух сторон на среднем огне под крышкой до золотистой корочки. На это уйдет около 6 минут.