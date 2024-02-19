Ніжне філе білої риби чудово підкреслить сир. Ця страва ризикує стати вашою улюбленою.
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Рецепт рибно-овочевої запіканки з пікантними спеціями
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Почистьте і поріжте цибулю. Також почистьте моркву й натріть на великій тертці. Рибне філе наріжте шматочками.
- Змішайте у мисці сіль, коріандр, паприку, імбир, суміш перців і часник.
- Щільно або з нахлистом викладіть рибу у форму для запікання на подушку з тертої моркви та подрібненої цибулі. Насипте зверху спеції й збризніть лимонним соком. Залиште на 15 хвилин промаринуватися.
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Змішайте в мисці тертий сир, гірчицю і сметану. Розподіліть заливку по рибі. Готуйте запіканку 30 хвилин. Подавайте з улюбленим гарніром.