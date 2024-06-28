Идеальный летний ужин: готовим запеканку из кабачков, картофеля и фарша
28 июня 2024, 18:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Лето – пора кабачков. Поэтому стоит знать несколько вкусных рецептов с ними.
Советуем приготовить эту вкусную запеканку. Она прекрасно подойдет для семейного ужина.
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Запеканка с кабачками и фаршем
- Время: 55 минут
- Порций: 4
– 400 граммов свиного фарша;
– 1 томат;
– 1 луковица;
– 4 столовые ложки томатного соуса;
– 2 зубчика чеснока;
– 6 молодых картофелин;
– 2 кабачка;
– 150 граммов сыра;
– соль, перец, петрушка по вкусу.
Соус:
– 100 граммов масла 73%;
– 2 столовые ложки муки;
– 300 миллилитров молока 2,5%;
– соль, перец, мускатный орех по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте кубиками лук и обжарьте его на растительном масле. Когда лук подрумянится, добавьте фарш. Через несколько минут приправьте мясо солью и перцем и добавьте мелко нарезанный чеснок.
- Всыпьте нарезанные кубиками помидоры и обжаривайте еще несколько минут. Добавьте томатный соус и перемешайте.
- Картофель и кабачки нарежьте кружочками. Отварите картофель в подсоленной воде до полуготовности.
- Приправьте кабачки солью и перцем. Подождите, пока стечет сок, слейте его, а сами кабачки немного обжарьте с двух сторон на сковороде.
- Для соуса растопите масло в кастрюле и добавьте молоко. Доведите почти до кипения и добавьте осторожно муку, тщательно перемешивая. Всыпьте все специи.
- Сыр натрите на крупной терке. Форму для запекания смажьте оливковым маслом, выложите картофель и немного посолите. Полейте картофель половиной соуса и насыпьте сыр. Сверху добавьте мясо и цукини, а дальше – снова соус и сыр. Выпекайте при температуре 180 градусов 35 минут. Перед подачей посыпьте петрушкой.