Из того, что есть в холодильнике: приготовьте роскошную запеканку из картофеля и кабачков
24 июня 2024, 18:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Даже из обычных овощей можно приготовить вкусный ужин. Попробуйте воспользоваться этим простым рецептом.
Для такой запеканки нужны только самые простые ингредиенты. Однако вкус будет фантастическим.
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Запеканка из кабачков и картофеля
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 250 граммов картофеля;
– 25 граммов прессованных дрожжей;
– 100 граммов молока 2,5%;
– 5 граммов сахара;
– 200 граммов муки;
– 3 яйца;
– 2 кабачка;
– 250 граммов томатов черри;
– 2 зубчика чеснока;
– 50 граммов петрушки;
– 200 граммов сливок 20%;
– 120 граммов сыра;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Картофель помойте, почистьте и отварите до готовности. На это уйдет примерно 20 минут. Затем сделайте из него пюре, добавьте яйцо, соль и перемешайте.
- Дрожжи растворите в теплом молоке, добавьте сахар и размешайте. Всыпьте просеянную муку с солью. Добавьте пюре, замесите тесто и оставьте подходить в теплом месте на час.
- Нарежьте кабачок кольцами, а черри – пополам. Петрушку измельчите, очищенный чеснок пропустите через пресс.
- Тесто раскатайте и положите в форму. Сверху выложите овощи, посыпьте измельченной петрушкой и чесноком, посолите.
- Оставшиеся яйца взбейте со сливками, посолите и поперчите. Залейте овощи. Натрите сверху твердый сыр. Выпекайте пирог 40 минут при температуре 190 градусов.