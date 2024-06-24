Для такой запеканки нужны только самые простые ингредиенты. Однако вкус будет фантастическим.
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Запеканка из кабачков и картофеля
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- Картофель помойте, почистьте и отварите до готовности. На это уйдет примерно 20 минут. Затем сделайте из него пюре, добавьте яйцо, соль и перемешайте.
- Дрожжи растворите в теплом молоке, добавьте сахар и размешайте. Всыпьте просеянную муку с солью. Добавьте пюре, замесите тесто и оставьте подходить в теплом месте на час.
- Нарежьте кабачок кольцами, а черри – пополам. Петрушку измельчите, очищенный чеснок пропустите через пресс.
- Тесто раскатайте и положите в форму. Сверху выложите овощи, посыпьте измельченной петрушкой и чесноком, посолите.
- Оставшиеся яйца взбейте со сливками, посолите и поперчите. Залейте овощи. Натрите сверху твердый сыр. Выпекайте пирог 40 минут при температуре 190 градусов.