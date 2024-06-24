Для такой запеканки нужны только самые простые ингредиенты. Однако вкус будет фантастическим.

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Запеканка из кабачков и картофеля

Время: 1 час

1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 250 граммов картофеля;

– 25 граммов прессованных дрожжей;

– 100 граммов молока 2,5%;

– 5 граммов сахара;

– 200 граммов муки;

– 3 яйца;

– 2 кабачка;

– 250 граммов томатов черри;

– 2 зубчика чеснока;

– 50 граммов петрушки;

– 200 граммов сливок 20%;

– 120 граммов сыра;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Картофель помойте, почистьте и отварите до готовности. На это уйдет примерно 20 минут. Затем сделайте из него пюре, добавьте яйцо, соль и перемешайте. Дрожжи растворите в теплом молоке, добавьте сахар и размешайте. Всыпьте просеянную муку с солью. Добавьте пюре, замесите тесто и оставьте подходить в теплом месте на час. Нарежьте кабачок кольцами, а черри – пополам. Петрушку измельчите, очищенный чеснок пропустите через пресс. Тесто раскатайте и положите в форму. Сверху выложите овощи, посыпьте измельченной петрушкой и чесноком, посолите. Оставшиеся яйца взбейте со сливками, посолите и поперчите. Залейте овощи. Натрите сверху твердый сыр. Выпекайте пирог 40 минут при температуре 190 градусов.

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