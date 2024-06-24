Для такої запіканки потрібні лише найпростіші інгредієнти. Проте смак буде фантастичним.
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Запіканка з кабачків та картоплі
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Приготування:
- Картоплю помийте, почистьте і відваріть до готовності. На це піде приблизно 20 хвилин. Потім зробіть з неї пюре, додайте яйце, сіль і перемішайте.
- Дріжджі розчиніть у теплому молоці, додайте цукор і розмішайте. Всипте просіяне борошно з сіллю. Додайте пюре, замісіть тісто і залиште підходити у теплому місці на годину.
- Наріжте кабачок кільцями, а чері – навпіл. Петрушку подрібніть, очищений часник пропустіть через прес.
- Тісто розкачайте і покладіть у форму. Зверху викладіть овочі, посипте подрібненою петрушкою і часником, посоліть.
- Яйця, що залишилися, збийте з вершками, посоліть та поперчіть. Залийте овочі. Натріть зверху твердий сир. Випікайте пиріг 40 хвилин за температури 190 градусів.