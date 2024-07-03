Кабачки никогда не были такими вкусными: рецепт запеканки с картофелем и курицей
3 июля 2024, 21:51Читати новину українською
Источник:yuliia.senych
С кабачками можно приготовить ряд аппетитных блюд. В частности, запеканку с картофелем и куриным филе.
Она идеально подойдет для семейного ужина. Ваши родные будут в восторге.
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Кабачковая запеканка
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
– 1 кабачок;
– 2 – 3 картофелины;
– 300 граммов сыра;
– 400 граммов куриного филе;
– масло по вкусу.
Соус:
– 500 миллилитров молока;
– 50 граммов муки;
– 50 граммов масла;
– мускатный орех по вкусу;
– 1 яйцо;
– соль, перец, пармезан по вкусу.
Смотрите, как приготовить эту вкусную запеканку: видео
Приготовление:
- Кабачок, филе и картофель нарежьте на длинные тонкие кусочки.
- Картофель проварите в кипящей подсоленной воде 7 – 10 минут.
- В форму, смазанную маслом, поочередно выложите кабачок, картофель, филе и сыр. Сверху щедро смажьте маслом, посолите и поперчите. Отправьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 45 – 55 минут.
- Для соуса нагрейте масло и всыпьте просеянную муку. Постоянно помешивая, влейте молоко и добавьте яйцо. Варите до загустения. По желанию добавьте мускатный орех, тимьян. Посолите и поперчите по вкусу.
- Достаньте запеканку из духовки, залейте соусом, выложите сверху 2 – 3 кусочка сыра, посыпьте пармезаном и отправьте запекаться еще на 35 – 45 минут.