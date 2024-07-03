Вона ідеально підійде для родинної вечері. Ваші рідні будуть у захваті.

Варто спробувати Розкішна літня вечеря: готуємо фантастичну картоплю з лисичками

Кабачкова запіканка

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кабачок;

– 2 – 3 картоплини;

– 300 грамів сиру;

– 400 грамів курячого філе;

– масло до смаку.

Соус:

– 500 мілілітрів молока;

– 50 грамів борошна;

– 50 грамів масла;

– мускатний горіх до смаку;

– 1 яйце;

– сіль, перець, пармезан до смаку.

Дивіться, як приготувати цю смачну запіканку: відео

Приготування:

Кабачок, філе та картоплю наріжте на довгі тонкі шматочки. Картоплю проваріть у киплячій підсоленій воді 7 – 10 хвилин. У форму, змащену маслом, почергово викладіть кабачок, картоплю, філе та сир. Зверху щедро змастіть маслом, посоліть і поперчіть. Відправте запікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 45 – 55 хвилин. Для соусу нагрійте масло і всипте просіяне борошно. Постійно помішуючи, влийте молоко і додайте яйце. Варіть до загустіння. За бажанням додайте мускатний горіх, тимʼян. Посоліть та поперчіть до смаку. Дістаньте запіканку з духовки, залийте соусом, викладіть зверху 2 – 3 шматочки сиру, посипте пармезаном і відправте запікатись ще на 35 – 45 хвилин.

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