Вона ідеально підійде для родинної вечері. Ваші рідні будуть у захваті.
Варто спробувати Розкішна літня вечеря: готуємо фантастичну картоплю з лисичками
Кабачкова запіканка
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Дивіться, як приготувати цю смачну запіканку: відео
Приготування:
- Кабачок, філе та картоплю наріжте на довгі тонкі шматочки.
- Картоплю проваріть у киплячій підсоленій воді 7 – 10 хвилин.
- У форму, змащену маслом, почергово викладіть кабачок, картоплю, філе та сир. Зверху щедро змастіть маслом, посоліть і поперчіть. Відправте запікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 45 – 55 хвилин.
- Для соусу нагрійте масло і всипте просіяне борошно. Постійно помішуючи, влийте молоко і додайте яйце. Варіть до загустіння. За бажанням додайте мускатний горіх, тимʼян. Посоліть та поперчіть до смаку.
- Дістаньте запіканку з духовки, залийте соусом, викладіть зверху 2 – 3 шматочки сиру, посипте пармезаном і відправте запікатись ще на 35 – 45 хвилин.