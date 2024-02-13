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Рецепт картофельной запеканки

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Картофель предварительно почистьте, порежьте на небольшие куски и доведите до кипения в подсоленной воде.
  2. Куриное филе разрежьте на небольшие кусочки и обжарьте по 2 – 3 минуты с обеих сторон на сковороде гриль, добавив немного специй.
  3. Овощи порежьте на небольшие куски или используйте готовый замороженный набор.
  4. Приготовьте сливочно-сырный соус. Сливки доведите до кипения, добавьте 100 граммов тертого сыра, сухой чеснок, соль и перец.
  5. Выложите все составляющие в форму слоями, залейте соусом, посыпьте тертым сыром и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 35 – 40 минут.