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Рецепт картофельной запеканки
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Картофель предварительно почистьте, порежьте на небольшие куски и доведите до кипения в подсоленной воде.
- Куриное филе разрежьте на небольшие кусочки и обжарьте по 2 – 3 минуты с обеих сторон на сковороде гриль, добавив немного специй.
- Овощи порежьте на небольшие куски или используйте готовый замороженный набор.
- Приготовьте сливочно-сырный соус. Сливки доведите до кипения, добавьте 100 граммов тертого сыра, сухой чеснок, соль и перец.
- Выложите все составляющие в форму слоями, залейте соусом, посыпьте тертым сыром и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 35 – 40 минут.