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Варто спробувати Кращої закуски не існує: елементарний рецепт сала "П'ятихвилинка" зі смаком шашлику

Рецепт картопляної запіканки

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Картоплю попередньо почистьте, поріжте на невеликі шматки та доведіть до кипіння у підсоленій воді.
  2. Куряче філе розріжте на невеликі шматочки та обсмажте по 2 – 3 хвилини з обох сторін на пательні гриль, додавши трохи спецій.
  3. Овочі поріжте на невеликі шматки або використайте готовий заморожений набір.
  4. Приготуйте вершково-сирний соус. Вершки доведіть до кипіння, додайте 100 грамів тертого сиру, сухий часник, сіль та перець.
  5. Пошарово викладіть усі складові у форму, залийте соусом, посипте тертим сиром і відправте в духовку, розігріту до 180 градусів, на 35 – 40 хвилин.