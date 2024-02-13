Вы будете готовить это еще и еще: простой рецепт идеального ужина из доступных продуктов

13 февраля 2024, 20:30
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Источник:

decoira

Вкусный ужин может получиться и из вполне обычных продуктов. Попробуйте приготовить эту запеканку из картофеля.

Этот рецепт рискует стать вашим любимым. Обязательно воплотите его в жизнь.

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Рецепт картофельной запеканки

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 8 средних картофелин;
– 1 куриное филе;
– овощи на свой вкус;
– 500 миллилитров сливок 20%;
– 300 граммов твердого сыра.

Приготовление:

  1. Картофель предварительно почистьте, порежьте на небольшие куски и доведите до кипения в подсоленной воде.
  2. Куриное филе разрежьте на небольшие кусочки и обжарьте по 2 – 3 минуты с обеих сторон на сковороде гриль, добавив немного специй.
  3. Овощи порежьте на небольшие куски или используйте готовый замороженный набор.
  4. Приготовьте сливочно-сырный соус. Сливки доведите до кипения, добавьте 100 граммов тертого сыра, сухой чеснок, соль и перец.
  5. Выложите все составляющие в форму слоями, залейте соусом, посыпьте тертым сыром и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 35 – 40 минут.

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Автор: Ольга Котів