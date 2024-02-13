Вы будете готовить это еще и еще: простой рецепт идеального ужина из доступных продуктов
13 февраля 2024, 20:30Читати новину українською
Источник:decoira
Вкусный ужин может получиться и из вполне обычных продуктов. Попробуйте приготовить эту запеканку из картофеля.
Этот рецепт рискует стать вашим любимым. Обязательно воплотите его в жизнь.
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Рецепт картофельной запеканки
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 8 средних картофелин;
– 1 куриное филе;
– овощи на свой вкус;
– 500 миллилитров сливок 20%;
– 300 граммов твердого сыра.
Приготовление:
- Картофель предварительно почистьте, порежьте на небольшие куски и доведите до кипения в подсоленной воде.
- Куриное филе разрежьте на небольшие кусочки и обжарьте по 2 – 3 минуты с обеих сторон на сковороде гриль, добавив немного специй.
- Овощи порежьте на небольшие куски или используйте готовый замороженный набор.
- Приготовьте сливочно-сырный соус. Сливки доведите до кипения, добавьте 100 граммов тертого сыра, сухой чеснок, соль и перец.
- Выложите все составляющие в форму слоями, залейте соусом, посыпьте тертым сыром и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 35 – 40 минут.