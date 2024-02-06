Исчезнет со стола за секунду: рецепт роскошной запеканки с картофелем и сосисками

6 февраля 2024, 10:59
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Источник:

Shuba

Порадуйте своих близких вкуснейшей запеканкой с картофелем и сосисками. Она готовится очень просто и быстро.

Это блюдо понравится многим. Попробуйте – этот рецепт может стать вашим любимым.

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Рецепт запеканки из картофеля и сосисок

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов сосисок;
– 300 граммов картофеля;
– 2 луковицы;
– 2 моркови;
– 1 красный болгарский перец;
– 20 миллилитров оливкового масла;
– 75 граммов меда;
– 2 столовые ложки сушеного тимьяна;
– 2 зубчика чеснока;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Овощи нарежьте кубиком, а чеснок измельчите.
  2. Включите духовку разогреваться до 210 градусов.
  3. В форму для запекания выложите нарезанный лук, морковь, перец, картофель и сосиски, полейте оливковым маслом и медом.
  4. Посыпьте сушеным тимьяном и нарезанным чесноком. Приправьте запеканку солью и перцем и тщательно перемешайте.
  5. Запекайте 20 минут, перемешайте и запекайте еще 20 минут. Подавайте запеканку с картофелем и сосисками горячей.
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Автор: Ольга Котів