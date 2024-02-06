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Рецепт запіканки з картоплі та сосисок

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Овочі наріжте кубиком, а часник подрібніть.
  2. Увімкніть духовку розігріватися до 210 градусів.
  3. У форму для запікання викладіть нарізану цибулю, моркву, перець, картоплю та сосиски, полийте оливковою олією та медом.
  4. Посипте сушеним чебрецем та нарізаним часником. Приправте запіканку сіллю та перцем і ретельно перемішайте.
  5. Запікайте 20 хвилин, перемішайте і запікайте ще 20 хвилин. Подавайте запіканку з картоплею та сосисками гарячою.