Заправка для салата за 1 минуту: вы будете готовить ее постоянно

Однако сделать заправку самому тоже не сложно. Более того, она может получиться даже вкуснее.

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Как сделать вкусную заправку для салата

Все, что вам нужно знать о приготовлении домашней заправки, – это простое соотношение: две части кислоты на три части масла. Кислота может быть любой, в частности, к свежим овощам очень подходит свежий лимонный сок.

Очень полезно использовать оливковое масло первого отжима. Однако вы можете брать то, вкус которого вам больше всего нравится, поскольку именно масло составляет основную часть заправки.



Такая заправка прекрасно подходит к овощам / Фото Simply Recipes

Ингредиенты:

– 0,5 стакана свежевыжатого лимонного сока;

– 0,75 стакана оливкового масла первого отжима;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Добавьте все ингредиенты в банку с плотно закрывающейся крышкой.

Взбалтывайте, пока смесь не станет кремообразной и эмульгированной. На это уйдет около 1 минуты.

Храните готовую заправку в холодильнике до четырех дней. Если масло застынет, оставьте его при комнатной температуре на несколько минут, а затем снова взболтайте до полного смешивания.

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