Заправка для салату за 1 хвилину: ви готуватимете її постійно

Проте зробити заправку самому теж не складно. Ба більше, вона може вийти навіть смачнішою.

Варто спробувати Ви захочете їсти його щодня: готуємо фантастичний салат з молодої картоплі

Як зробити смачну заправку для салату

Все, що вам потрібно знати про приготування домашньої заправки, – це просте співвідношення: дві частини кислоти на три частини олії. Кислота може бути будь-якою, зокрема, до свіжих овочів дуже пасує свіжий лимонний сік.

Дуже корисно використовувати оливкову олію першого віджиму. Проте ви можете брати ту, смак якої вам найбільше подобається, оскільки саме олія становить основну частину заправки.



Така заправка чудово пасує до овочів / Фото Simply Recipes

Інгредієнти:

– 0,5 склянки свіжовичавленого лимонного соку;

– 0,75 склянки оливкової олії першого віджиму;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Додайте всі інгредієнти в банку з кришкою, що щільно закривається.

Збовтуйте, доки суміш не стане кремоподібною та емульгованою. На це піде близько 1 хвилини.

Зберігайте готову заправку в холодильнику до чотирьох днів. Якщо олія застигне, залиште її при кімнатній температурі на кілька хвилин, а потім знову збовтайте до повного змішування.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичні кабачкові оладки.