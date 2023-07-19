Никогда не солите так огурцы: проверенный рецепт на зиму

Соленые огурчики – отличная закуска не только на зиму, но и в любое время. Их можно подавать как отдельное блюдо или добавлять в салаты.

Качественно приготовленные огурчики характерны своим хрустом. Его обеспечивают листья дуба и вишни. Не поленитесь и обязательно добавьте их в банк.

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От бактерий огурцы защищают чеснок и листья хрена. Ну а укроп и перец горошком, придают тот же пряно-острый вкус и аромат соленых огурцов.

Рецепт соленых огурцов

Время: более 3 дней

более 3 дней Порции: 2

– 3 столовые ложки соли на 1 литр воды;– листья дуба или вишни;– соцветие укропа;– черный перец горошком;– листья хрена;– чеснок;– огурцы.

Приготовление:

Вымойте банки и положите на дно листьев хрена, вишни и дуба. Разрежьте чеснок на мелкие кусочки и положите их на листья.

Выкладываем в банку огурчики, как можно плотнее. Сверху огурцы накройте еще одним листком хрена.

Для рассола разведите в холодной воде соль, залейте огурцы до самого верха банки. Поставьте банку в тарелку, чтобы рассол, который начнет бродить и выливаться из банки, не залил стол.

Накройте банку крышкой и уберите ее в темное и не очень прохладное место.

Для засолки огурцов брожение должно происходить не менее трех дней. После этого огурцы считаются готовыми, и их можно подавать к столу.

Чтобы сохранить огурцы на зиму, убираем их в холодное место, можно в холодильник.

Приятного аппетита!