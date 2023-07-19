Никогда не солите так огурцы: проверенный рецепт на зиму
19 июля 2023, 10:04Читати новину українською
Источник:Этнософт
Соленые огурчики – отличная закуска не только на зиму, но и в любое время. Их можно подавать как отдельное блюдо или добавлять в салаты.
Качественно приготовленные огурчики характерны своим хрустом. Его обеспечивают листья дуба и вишни. Не поленитесь и обязательно добавьте их в банк.
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От бактерий огурцы защищают чеснок и листья хрена. Ну а укроп и перец горошком, придают тот же пряно-острый вкус и аромат соленых огурцов.
Рецепт соленых огурцов
- Время: более 3 дней
- Порции: 2
– 3 столовые ложки соли на 1 литр воды;
– листья дуба или вишни;
– соцветие укропа;
– черный перец горошком;
– листья хрена;
– чеснок;
– огурцы.
Приготовление:
- Вымойте банки и положите на дно листьев хрена, вишни и дуба. Разрежьте чеснок на мелкие кусочки и положите их на листья.
- Выкладываем в банку огурчики, как можно плотнее. Сверху огурцы накройте еще одним листком хрена.
- Для рассола разведите в холодной воде соль, залейте огурцы до самого верха банки. Поставьте банку в тарелку, чтобы рассол, который начнет бродить и выливаться из банки, не залил стол.
- Накройте банку крышкой и уберите ее в темное и не очень прохладное место.
- Для засолки огурцов брожение должно происходить не менее трех дней. После этого огурцы считаются готовыми, и их можно подавать к столу.
- Чтобы сохранить огурцы на зиму, убираем их в холодное место, можно в холодильник.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить маринованные помидоры с чесноком по нашему рецепту.