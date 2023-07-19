Якісно приготовані огірочки характерні своїм хрускотом. Його забезпечують листя дуба та вишні. Не полінуйтеся та обов'язково додайте їх до банки.

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Від бактерій огірки захищають часник і листя хрону. Ну а кріп і перець горошком, додають той самий пряно-гострий смак і аромат солоних огірків.

Рецепт солоних огірків

Час: понад 3 дні

понад 3 дні Порції: 2

Інгредієнти:

– 3 столові ложки солі на 1 літр води;

– листя дуба чи вишні;

– суцвіття кропу;

– чорний перець горошком;

– листя хрону;

– часник;

– огірки.

Приготування:

Вимийте банки, і покладіть на дно листя хрону, вишні та дуба. Розріжте часник на дрібні шматочки, і покладіть їх на листя.

Викладаємо в банку огірочки, як можна щільніше. Зверху огірки накрийте ще одним листком хрону.

Для розсолу розведіть в прохолодній воді сіль, залийте огірки до самого верху банки. Поставте банку в тарілку, щоб розсіл, який почне бродити і виливатися з банки, не залив вам стіл.

Накрийте банку кришкою, і приберіть її в темне і не дуже прохолодне місце.

Для засолювання огірків, бродіння повинне відбуватися не менше трьох днів. Після цього, огірки вважаються готовими, і їх можна подавати до столу.

Щоб зберегти огірки на зиму, прибираємо їх в прохолодне місце, можна в холодильник.

Смачного!

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