Якісно приготовані огірочки характерні своїм хрускотом. Його забезпечують листя дуба та вишні. Не полінуйтеся та обов'язково додайте їх до банки.
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Від бактерій огірки захищають часник і листя хрону. Ну а кріп і перець горошком, додають той самий пряно-гострий смак і аромат солоних огірків.
Рецепт солоних огірків
- Час: понад 3 дні
- Порції: 2
Приготування:
- Вимийте банки, і покладіть на дно листя хрону, вишні та дуба. Розріжте часник на дрібні шматочки, і покладіть їх на листя.
- Викладаємо в банку огірочки, як можна щільніше. Зверху огірки накрийте ще одним листком хрону.
- Для розсолу розведіть в прохолодній воді сіль, залийте огірки до самого верху банки. Поставте банку в тарілку, щоб розсіл, який почне бродити і виливатися з банки, не залив вам стіл.
- Накрийте банку кришкою, і приберіть її в темне і не дуже прохолодне місце.
- Для засолювання огірків, бродіння повинне відбуватися не менше трьох днів. Після цього, огірки вважаються готовими, і їх можна подавати до столу.
- Щоб зберегти огірки на зиму, прибираємо їх в прохолодне місце, можна в холодильник.
Смачного!