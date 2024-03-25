Вам понадобится только скумбрия, соль, сахар и немного специй. Такая рыба точно станет украшением любого постного стола.

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Как правильно засолить скумбрию

Время : 15 минут + 2 дня на маринование

: 15 минут + 2 дня на маринование Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов скумбрии;

– 1 чайная ложка соли;

– 0,5 чайной ложки сахара;

– 6 лавровых листьев;

– 10 горошин душистого перца;

– 10 горошин черного перца.

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Приготовление:

Скумбрию выпотрошите, отрежьте голову и хвост. Хорошо промойте и разрежьте на 2 части. Соль смешайте с сахаром. Половину насыпьте на дно контейнера. Также всыпьте туда половину специй. Кусочки рыбы посыпьте смесью соли и сахара внутри и сверху. Положите их в контейнер, посыпьте оставшейся солью с сахаром и специями. Закройте контейнер крышкой и положите в холодильник на 2 дня.

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