Вам понадобится только скумбрия, соль, сахар и немного специй. Такая рыба точно станет украшением любого постного стола.
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Как правильно засолить скумбрию
- Время: 15 минут + 2 дня на маринование
- Порций: 4
Приготовление:
- Скумбрию выпотрошите, отрежьте голову и хвост. Хорошо промойте и разрежьте на 2 части.
- Соль смешайте с сахаром. Половину насыпьте на дно контейнера. Также всыпьте туда половину специй.
- Кусочки рыбы посыпьте смесью соли и сахара внутри и сверху. Положите их в контейнер, посыпьте оставшейся солью с сахаром и специями.
- Закройте контейнер крышкой и положите в холодильник на 2 дня.