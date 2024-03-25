Вам знадобиться лише скумбрія, сіль, цукор і трохи спецій. Така риба точно стане окрасою будь-якого пісного стола.

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Як правильно засолити скумбрію

Час : 15 хвилин + 2 дні на маринування

: 15 хвилин + 2 дні на маринування Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів скумбрії;

– 1 чайна ложка солі;

– 0,5 чайної ложки цукру;

– 6 лаврових листків;

– 10 горошин духмяного перцю;

– 10 горошин чорного перцю.

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Приготування:

Скумбрію випатрайте, відріжте голову і хвіст. Добре промийте та розріжте на 2 частини. Сіль змішайте з цукром. Половину насипте на дно контейнера. Також всипте туди половину спецій. Шматочки риби посипте сумішшю солі та цукру всередині й зверху. Покладіть їх в контейнер, посипте рештою солі з цукром та спеціями. Закрийте контейнер кришкою і покладіть в холодильник на 2 дні.

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