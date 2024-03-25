Вам знадобиться лише скумбрія, сіль, цукор і трохи спецій. Така риба точно стане окрасою будь-якого пісного стола.

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Як правильно засолити скумбрію

  • Час: 15 хвилин + 2 дні на маринування
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Скумбрію випатрайте, відріжте голову і хвіст. Добре промийте та розріжте на 2 частини.
  2. Сіль змішайте з цукром. Половину насипте на дно контейнера. Також всипте туди половину спецій.
  3. Шматочки риби посипте сумішшю солі та цукру всередині й зверху. Покладіть їх в контейнер, посипте рештою солі з цукром та спеціями.
  4. Закрийте контейнер кришкою і покладіть в холодильник на 2 дні.