Такой в магазине не купишь: как засолить идеальную скумбрию дома
25 марта 2024, 20:47Читати новину українською
Источник:treskablog
Засоленная самостоятельно скумбрия намного вкуснее, чем магазинная. Советуем воспользоваться этим рецептом, чтобы получить самую лучшую рыбу.
Вам понадобится только скумбрия, соль, сахар и немного специй. Такая рыба точно станет украшением любого постного стола.
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Как правильно засолить скумбрию
- Время: 15 минут + 2 дня на маринование
- Порций: 4
– 300 граммов скумбрии;
– 1 чайная ложка соли;
– 0,5 чайной ложки сахара;
– 6 лавровых листьев;
– 10 горошин душистого перца;
– 10 горошин черного перца. Друзі вирішили зробити сюрприз і прийшли у гості без попередження? Будьте готові до будь-якої несподіванки разом із ТМ "Водний Світ". Морепродукти бренду не тільки смачні, а й корисні, адже містять вітаміни, мінерали, Омега-3 та рибний білок. Вони обов’язково припадуть до душі навіть затятим гурманам.
Приготовление:
- Скумбрию выпотрошите, отрежьте голову и хвост. Хорошо промойте и разрежьте на 2 части.
- Соль смешайте с сахаром. Половину насыпьте на дно контейнера. Также всыпьте туда половину специй.
- Кусочки рыбы посыпьте смесью соли и сахара внутри и сверху. Положите их в контейнер, посыпьте оставшейся солью с сахаром и специями.
- Закройте контейнер крышкой и положите в холодильник на 2 дня.