Аби й ви змогли скуштувати улюблену страву Івана Франка, 24 канал підготував рецепт засипаної капусти, як її готували для Каменяра.
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Рецепт засипаної капусти з пшоном
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю олію. Тушкуємо на ній дрібно насічену свіжу капусту під закритою кришкою 5 хвилин.
- Додаємо квашену капусту та продовжуємо тушкувати ще 3 – 5 хвилин. Додаємо спецій та перемішуємо.
- Свіжу моркву натираємо на дрібній тертці та викладаємо нею дно глиняного посуду, у якому буде запікатись капуста. Кладемо кілька горошин духмяного перцю.
- До капусти додаємо промите пшоно, добре вимішуємо все ложкою.
- Капусту з пшоном викладаємо на моркву, додаємо трішки води та 2 столові ложки олії. Закриваємо кришкою і тушкуємо у духовці близько години за температури 160 градусів.
- Подаємо готову страву зі шкварками.
Смачного!