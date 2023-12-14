Праздничное блюдо из глубины веков: старинный рецепт засыпанной капусты к Рождеству

14 декабря 2023, 15:56
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Источник:

Мирослава Пекарюк

Традиционная украинская кухня – вкусная и многогранная. Приближаются Рождественские праздники, и сейчас самое время заглянуть в ящик бабушкиных рецептов, чтобы угостить давними блюдами своих гостей.

Одним из таких блюд является засыпанная капуста. Она готовится совсем не тяжело, а вкус имеет просто незабываемый.

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Засыпанная капуста со шкварками – пошаговый рецепт

  • Время: 1 час
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 900 граммов квашеной капусты;
– 5 столовых ложек шлифованного пшена;
– 1 яйцо;
– 370 граммов сметаны 20%;
– 3 луковицы;
– 500 граммов подбрюшины;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Квашеную капусту отожмите, нарежьте, залейте холодной водой и поставьте варить почти до готовности. Если капуста очень кислая, то перед варкой ее следует промыть.
  2. Пшено залейте кипятком, оставьте запариваться на 15 – 20 минут, а затем слейте воду.
  3. Взбейте яйцо, как на омлет. Перетрите его с пшеном, высыпьте сверху на капусту и не перемешивайте, пока не сварится пшено. Вода должна покрывать крупу примерно на 1 сантиметр.
  4. Лук нарежьте кубиком, поджарьте до золотистости, добавьте сметану и прогрейте.
  5. Вылейте зажарку в капусту и хорошо перемешайте.
  6. Доведите засыпанную капусту до вкуса солью и перцем и продолжайте варить.
  7. Тем временем нарежьте лук мелко, а подбрюшину – кусками, как на шкварки.
  8. Жарьте подбрюшину, пока сало практически не утопится, добавьте лук, посолите, поперчите и готовьте к румяности.
  9. Наложите в миску капусту, сверху добавьте шкварки и подавайте.
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Автор: Ольга Котів