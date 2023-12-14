Однією з таких страв є засипана капуста. Вона готується зовсім не важко, а смакує просто незабутньо.
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Засипана капуста зі шкварками – покроковий рецепт
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Приготування:
- Квашену капусту відтисніть, наріжте, залийте холодною водою та поставте варити майже до готовності. Якщо капуста дуже кисла, то перед варінням її варто промити.
- Пшоно залийте окропом, залиште запарюватись на 15 – 20 хвилин, а потім злийте з нього воду.
- Збийте яйце, як на омлет. Перетріть його з пшоном, висипте зверху на капусту і не перемішуйте, поки не звариться пшоно. Вода має покривати крупу десь на 1 сантиметр.
- Цибулю наріжте кубиком, підсмажте до золотистості, додайте сметану і прогрійте.
- Вилийте засмажку в капусту й гарно перемішайте.
- Доведіть засипану капусту до смаку сіллю та перцем і продовжуйте варити.
- Тим часом наріжте цибулю дрібно, а підчеревину – шматками, як на шкварки.
- Смажте підчеревину, поки сало практично не витопиться, додайте цибулю, посоліть, поперчіть і готуйте до румʼяності.
- Накладіть в миску капусту, зверху додайте шкварки та подавайте.