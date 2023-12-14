Однією з таких страв є засипана капуста. Вона готується зовсім не важко, а смакує просто незабутньо.

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Засипана капуста зі шкварками – покроковий рецепт

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Квашену капусту відтисніть, наріжте, залийте холодною водою та поставте варити майже до готовності. Якщо капуста дуже кисла, то перед варінням її варто промити.
  2. Пшоно залийте окропом, залиште запарюватись на 15 – 20 хвилин, а потім злийте з нього воду.
  3. Збийте яйце, як на омлет. Перетріть його з пшоном, висипте зверху на капусту і не перемішуйте, поки не звариться пшоно. Вода має покривати крупу десь на 1 сантиметр.
  4. Цибулю наріжте кубиком, підсмажте до золотистості, додайте сметану і прогрійте.
  5. Вилийте засмажку в капусту й гарно перемішайте.
  6. Доведіть засипану капусту до смаку сіллю та перцем і продовжуйте варити.
  7. Тим часом наріжте цибулю дрібно, а підчеревину – шматками, як на шкварки.
  8. Смажте підчеревину, поки сало практично не витопиться, додайте цибулю, посоліть, поперчіть і готуйте до румʼяності.
  9. Накладіть в миску капусту, зверху додайте шкварки та подавайте.