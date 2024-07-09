Вам потрібні лише звичні продукти. Водночас страва буде схожою на ресторанну.
Варто спробувати Хрусткі трубочки із заварним кремом: готуємо швидкий десерт з тіста філо
Сніданок за 10 хвилин
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Дивіться, як цей сніданок готує Ектор Хіменес-Браво: відео
Приготування:
- Банан розтовчіть виделкою.
- Додайте вівсяні пластівці, молоко та какао. Добре перемішайте.
- У форми вилийте шоколадну масу, посипте шоколадною крихтою.
- Випікайте в духовці протягом 10 хвилин при температурі 180 градусів.