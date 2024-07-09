Вам потрібні лише звичні продукти. Водночас страва буде схожою на ресторанну.

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Сніданок за 10 хвилин

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1

Дивіться, як цей сніданок готує Ектор Хіменес-Браво: відео

Приготування:

  1. Банан розтовчіть виделкою.
  2. Додайте вівсяні пластівці, молоко та какао. Добре перемішайте.
  3. У форми вилийте шоколадну масу, посипте шоколадною крихтою.
  4. Випікайте в духовці протягом 10 хвилин при температурі 180 градусів.