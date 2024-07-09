Приготовьте это завтра утром: гениальный рецепт завтрака за 10 минут от судьи "МастерШеф"

9 июля 2024, 20:59
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Источник:

hectorjimenezbravo

Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом своего завтрака за 10 минут. Вы удивитесь простоте приготовления.

Вам нужны только привычные продукты. При этом блюдо будет похожим на ресторанное.

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Завтрак за 10 минут

  • Время: 10 минут
  • Порций: 1
Ингредиенты:
– 40 граммов мелких овсяных хлопьев;
– половина банана;
– 10 граммов какао-порошка;
– 100 миллилитров молока;
– половина чайной ложки разрыхлителя.

Смотрите, как этот завтрак готовит Эктор Хименес-Браво: видео

Приготовление:

  1. Банан растолките вилкой.
  2. Добавьте овсяные хлопья, молоко и какао. Хорошо перемешайте.
  3. В формы вылейте шоколадную массу, посыпьте шоколадной крошкой.
  4. Выпекайте в духовке в течение 10 минут при температуре 180 градусов.
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Автор: Ольга Котів