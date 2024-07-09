Приготовьте это завтра утром: гениальный рецепт завтрака за 10 минут от судьи "МастерШеф"
9 июля 2024, 20:59Читати новину українською
Источник:hectorjimenezbravo
Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом своего завтрака за 10 минут. Вы удивитесь простоте приготовления.
Вам нужны только привычные продукты. При этом блюдо будет похожим на ресторанное.
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Завтрак за 10 минут
- Время: 10 минут
- Порций: 1
– 40 граммов мелких овсяных хлопьев;
– половина банана;
– 10 граммов какао-порошка;
– 100 миллилитров молока;
– половина чайной ложки разрыхлителя.
Смотрите, как этот завтрак готовит Эктор Хименес-Браво: видео
Приготовление:
- Банан растолките вилкой.
- Добавьте овсяные хлопья, молоко и какао. Хорошо перемешайте.
- В формы вылейте шоколадную массу, посыпьте шоколадной крошкой.
- Выпекайте в духовке в течение 10 минут при температуре 180 градусов.