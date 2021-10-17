На перший погляд із заморожуванням не має виникнути жодних труднощів: приготував страву – дав охолонути – поставив у морозилку. Але цей процес має свої тонкощі та секрети.

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Якщо правильно все виконати – їжа може зберігатися у морозилці дуже тривалий термін. У гіршому випадку ви розморозите далеко не їстівну страву. Є 5 ключових факторів, на які обов'язково треба звертати увагу при заморожуванні готових страв.

Готова їжа – економія часу / Фото Pinterest

Їжа має бути холодною

Правило, яке знають всі, але все одно порушують через поспіх. Тепла їжа створює вологу та спричиняє замерзання конденсату.

Подвійна ємність

Покладіть їжу в контейнер, який, у свою чергу, помістіть у пакет із зіппером. Так їжа краще збереже усі свої смакові властивості.

Місце зберігання

Готову їжу треба зберігати в центрі морозильної камери. Таким чином вона буде в хорошій відстані від найбільш холодних зон морозилки, які, як правило, розташовані знизу.

Продумування наперед

Готові страви – не єдина опція для заморожування. Також можна заморозити готові продукти, які стануть інгредієнтами для різноманітних страв. Такий підхід дозволить зекономити багато часу у майбутньому.

Додавайте свіжі інгредієнти

Як би ви не намагались, розморожена страва ніколи не матиме того ж ефекту, що свіжа. Але вирівняти ситуацію допоможуть свіжі додатки, такі як овочі та салат. Такий баланс дозволить потішити себе яскравими смаками страви.