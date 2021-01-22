Три рецепты вкусных салатов: овощной, с грейпфрутом и фетой, курицей и мандаринами
Салаты с овощами, фруктами или курицей – диетические, низкокалорийные, которые вы с легкостью приготовите дома.
SmachnoNews подготовил для вас подборку рецептов полезных салатов. Мы уверены, что такие салаты понравятся всей семье.
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Салат с грейпфрутом, фетой и грецкими орехами
Салат с грейпфрутом, фетой и грецкими орехами
- Для приготовления салата помойте, очистите от кожуры грейпфрут, нарежьте ломтиками.
- Фету нарежьте кубиками.
- Разогрейте духовку до 150 градусов, выложите на противень очищенные грецкие орехи, подсушите 5-7 минут.
- На тарелку выложите листья салата, фету, полейте оливковым маслом, добавьте соль, перец, аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте грецкими орехами.
Салат овощной с вареными яйцами
Салат овощной с вареными яйцами
- Помойте, очистите огурец, сладкий красный перец, нарежьте ломтиками.
- В кастрюле с кипятком, отварить яйца, очистите от скорлупы, разрежьте пополам или на 4 части.
- Сельдерей помойте, очистите от кожуры, натрите на крупной терке.
- В миске смешайте сладкий перец, огурцы, сельдерей, листья салата, добавьте соль, перец, оливковое масло, перемешайте.
- Выложите на тарелку. Перед подачей выложите отваренные яйца, украсьте петрушкой.
Салат с курицей и мандаринамы
Салат с курицей и мандаринамы
- Тщательно помойте куриное филе, нарежьте кубиками, добавьте соль, перец. На сковороде обжарьте на подсолнечном масле до золотой корочки до готовности.
- Помойте, очистите мандарин, разделите на дольки.
- Для приготовления соуса смешайте горчицу с соком лимона, перемешайте до однородной консистенции.
- В тарелку выложите салат, куриное мясо, мандарин, добавьте соль, перец, полейте соусом. Перед подачей украсьте вяленой вишней. Приятного аппетита!
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