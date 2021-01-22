Салаты с овощами, фруктами или курицей – диетические, низкокалорийные, которые вы с легкостью приготовите дома.

SmachnoNews подготовил для вас подборку рецептов полезных салатов. Мы уверены, что такие салаты понравятся всей семье. Читайте также Три диетических рецепта салатов с куриной грудкой: вкусно и полезно Салат с грейпфрутом, фетой и грецкими орехами Салат с грейпфрутом, фетой и грецкими орехами Ингредиенты:

– 1 грейпфрут;

– оливковое масло,

– 100 граммов сыра фета;

– 100 граммов грецких орехов;

– листья салата;

– соль, перец. Для приготовления салата помойте, очистите от кожуры грейпфрут, нарежьте ломтиками. Фету нарежьте кубиками. Разогрейте духовку до 150 градусов, выложите на противень очищенные грецкие орехи, подсушите 5-7 минут. На тарелку выложите листья салата, фету, полейте оливковым маслом, добавьте соль, перец, аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте грецкими орехами. Салат овощной с вареными яйцами Салат овощной с вареными яйцами Ингредиенты:

– 1 огурец;

– 1 сладкий красный перец;

– 2-3 куриных или перепелиных яйца;

– 1 сельдерей;

– оливковое масло,

– листья салата, петрушка;

– соль, перец. Помойте, очистите огурец, сладкий красный перец, нарежьте ломтиками. В кастрюле с кипятком, отварить яйца, очистите от скорлупы, разрежьте пополам или на 4 части. Сельдерей помойте, очистите от кожуры, натрите на крупной терке. В миске смешайте сладкий перец, огурцы, сельдерей, листья салата, добавьте соль, перец, оливковое масло, перемешайте. Выложите на тарелку. Перед подачей выложите отваренные яйца, украсьте петрушкой. Салат с курицей и мандаринамы Салат с курицей и мандаринамы Ингредиенты:

– 1 мандарин;

– 200 граммов куриного филе;

– сок лимона;

– 1 чайная ложка горчицы;

– подсолнечное масло;

– листья салата;

– вяленая вишня;

– соль, перец. Тщательно помойте куриное филе, нарежьте кубиками, добавьте соль, перец. На сковороде обжарьте на подсолнечном масле до золотой корочки до готовности. Помойте, очистите мандарин, разделите на дольки. Для приготовления соуса смешайте горчицу с соком лимона, перемешайте до однородной консистенции. В тарелку выложите салат, куриное мясо, мандарин, добавьте соль, перец, полейте соусом. Перед подачей украсьте вяленой вишней. Приятного аппетита!