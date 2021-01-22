Три рецепти смачних салатів: овочевий, з грейпфрутом і фетою, куркою і мандаринами
Салати з овочами, фруктами або куркою – дієтичні, низькокалорійні, які ви з легкістю приготуєте вдома.
SmachnoNews підготував для вас підбірку рецептів корисних салатів. Ми впевнені, що такі салати сподобаються всій родині.
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Салат з грейпфрутом, фетою і грецькими горіхами
Салат з грейпфрутом, фетою і грецькими горіхами
- Для приготування салату помийте, почистіть від шкірки грейпфрут, наріжте скибочками.
- Фету наріжте кубиками.
- Розігрійте духовку до 150 градусів, викладіть на деко очищені волоські горіхи, підсушіть 5-7 хвилин.
- На тарілку викладіть листя салату, фету, полийте оливковою олією, додайте сіль, перець, акуратно перемішайте. Перед подачею задекоруйте волоськими горіхами.
Салат овочевий з вареними яйцями
Салат овочевий з вареними яйцями
- Помийте, почистіть огірок, солодкий червоний перець, наріжте скибочками.
- У каструлі з окропом, відваріть яйця, почистіть від шкаралупи, розріжте навпіл або 4 частини.
- Селеру помийте, почистіть від шкірки, натріть на грубій тертці.
- У мисці змішайте солодкий перець, огірки, селеру, листя салату, додайте сіль, перець, оливкову олію, перемішайте.
- Викладіть на тарілку. Перед подачею викладіть відварені яйця, задекоруйте петрушкою.
Салат з куркою і мандаринами
Салат з куркою і мандаринами
- Ретельно помийте куряче філе, наріжте кубиками, додайте сіль, перець. На пательні обсмажте на соняшниковій олії до золотої скоринки до готовності.
- Помийте, почистіть мандарин, розділіть на дольки.
- Для приготування соусу змішайте гірчицю з соком лимона, перемішайте до однорідної консистенції.
- У тарілку викладіть салат, куряче м'ясо, мандарин, додайте сіль, перець, полийте соусом. Перед подачею задекоруйте в'яленою вишнею. Смачного!
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