Салати з овочами, фруктами або куркою – дієтичні, низькокалорійні, які ви з легкістю приготуєте вдома.

SmachnoNews підготував для вас підбірку рецептів корисних салатів. Ми впевнені, що такі салати сподобаються всій родині. Читайте також Три дієтичні рецепти салатів з курячою грудкою: смачно та корисно Салат з грейпфрутом, фетою і грецькими горіхами Салат з грейпфрутом, фетою і грецькими горіхами Інгредієнти:

– 1 грейпфрут;

– оливкова олія;

– 100 грамів сиру фета;

– 100 грамів волоських горіхів;

– листя салату;

– сіль, перець. Для приготування салату помийте, почистіть від шкірки грейпфрут, наріжте скибочками. Фету наріжте кубиками. Розігрійте духовку до 150 градусів, викладіть на деко очищені волоські горіхи, підсушіть 5-7 хвилин. На тарілку викладіть листя салату, фету, полийте оливковою олією, додайте сіль, перець, акуратно перемішайте. Перед подачею задекоруйте волоськими горіхами. Салат овочевий з вареними яйцями Салат овочевий з вареними яйцями Інгредієнти:

– 1 огірок;

– 1 солодкий червоний перець;

– 2-3 курячі або перепелині яйця;

– 1 селера;

– оливкова олія;

– листя салату, петрушка;

– сіль, перець. Помийте, почистіть огірок, солодкий червоний перець, наріжте скибочками. У каструлі з окропом, відваріть яйця, почистіть від шкаралупи, розріжте навпіл або 4 частини. Селеру помийте, почистіть від шкірки, натріть на грубій тертці. У мисці змішайте солодкий перець, огірки, селеру, листя салату, додайте сіль, перець, оливкову олію, перемішайте. Викладіть на тарілку. Перед подачею викладіть відварені яйця, задекоруйте петрушкою.

Салат з куркою і мандаринами Салат з куркою і мандаринами Інгредієнти:

– 1 мандарин;

– 200 грамів курячого філе;

– сік лимона;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– соняшникова олія;

– листя салату;

– в'ялена вишня;

– сіль, перець. Ретельно помийте куряче філе, наріжте кубиками, додайте сіль, перець. На пательні обсмажте на соняшниковій олії до золотої скоринки до готовності. Помийте, почистіть мандарин, розділіть на дольки. Для приготування соусу змішайте гірчицю з соком лимона, перемішайте до однорідної консистенції. У тарілку викладіть салат, куряче м'ясо, мандарин, додайте сіль, перець, полийте соусом. Перед подачею задекоруйте в'яленою вишнею. Смачного!