Свекровь потребует рецепт: готовим роскошные маринованные зеленые помидоры
28 июля 2024, 20:50Читати новину українською
Источник:Shuba
Вкус зеленых помидоров ни с чем не спутаешь. Для многих они даже лучше, чем красные.
Попробуйте приготовить такую закуску в этом году. Она вам точно понравится.
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Маринованные зеленые помидоры
- Время: 35 минут
- Порций: 5
– 1 килограмм зеленых помидоров;
– 5 зубчиков чеснока;
– 20 граммов соли;
– 50 граммов сахара;
– 15 миллилитров уксуса 9%;
– 30 миллилитров растительного масла;
– половина красного перца чили;
– 50 граммов зелени.
Приготовление:
- Хорошо помойте помидоры. Порежьте их пополам и сложите в миску.
- Чеснок почистите, пропустите через пресс и добавьте к помидорам.
- Добавьте соль, сахар, уксус, измельченный перец чили и масло.
- Зелень помойте, измельчите, высыпьте в миску и перемешайте.
- Помидоры переложите в чистую банку, закройте крышкой и поставьте в холодильник на 2 суток для засолки.
- Перед подачей положите помидоры в салатник, полейте маслом и украсьте зеленью.