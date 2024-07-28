Спробуйте приготувати таку закуску цьогоріч. Вона вам точно сподобається.
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Мариновані зелені помідори
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 5
Приготування:
- Добре помийте помідори. Поріжте їх навпіл та складіть у миску.
- Часник почистьте, пропустіть через прес і додайте до помідорів.
- Додайте сіль, цукор, оцет, подрібнений перець чилі та олію.
- Зелень помийте, подрібніть, висипте в миску і перемішайте.
- Помідори перекладіть в чисту банку, закрийте кришкою і поставте в холодильник на 2 доби для засолювання.
- Перед подачею покладіть помідори в салатник, полийте олією і прикрасьте зеленню.