Спробуйте приготувати таку закуску цьогоріч. Вона вам точно сподобається.

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Мариновані зелені помідори

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 5

Приготування:

  1. Добре помийте помідори. Поріжте їх навпіл та складіть у миску.
  2. Часник почистьте, пропустіть через прес і додайте до помідорів.
  3. Додайте сіль, цукор, оцет, подрібнений перець чилі та олію.
  4. Зелень помийте, подрібніть, висипте в миску і перемішайте.
  5. Помідори перекладіть в чисту банку, закрийте кришкою і поставте в холодильник на 2 доби для засолювання.
  6. Перед подачею покладіть помідори в салатник, полийте олією і прикрасьте зеленню.