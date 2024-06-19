Когда Зеленые праздники в 2024 году: какой тематический пляцок обязательно следует приготовить
19 июня 2024, 06:20Читати новину українською
Источник:Smaker
Троица, Пятидесятница или Зеленое воскресенье – один из 12 важнейших церковных праздников. В этом году его празднуют 23 июня. И к таким особым выходным следует хорошо подготовиться.
Некоторые пляцки могут порадовать не только своим вкусом, но и необычным внешним видом. К таким, бесспорно, относится "Лесной мох". Его внешний вид потрясающий, и именно он прекрасно подойдет для празднования Зеленых праздников.
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Пирог "Лесной мох"
- Время: 2 часа
- Порций: 6
– 4 яйца;
– 220 грамм сахара;
– 2 чайные ложки ванильного сахара;
– 220 миллилитров подсолнечного масла;
– 350 грамм пшеничной муки;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 250 грамм шпината или 450 граммов замороженного;
– 500 миллилитров сливок 30%;
– 125 грамм маскарпоне;
– 3 столовые ложки сахарной пудры;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
– 2 упаковки крема фикс;
– 1 гранат.
Приготовление:
- Для приготовления разморозьте шпинат и тщательно отожмите воду. Если используем свежий шпинат, смешайте его блендером с несколькими столовыми ложками масла.
- Смешайте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы. Просейте муку и пудру.
- К взбитым яйцам поочередно добавьте масло и муку.
- В конце взбивания добавьте шпинат и тщательно перемешайте.
- Форму диаметром 23 сантиметра застелите бумагой для выпечки (только дно) и вылейте тесто.
- Выпекайте при 180 градусах (нижний нагрев) примерно 50 минут, пока палочка не высохнет.
- Корж полностью остудите и разрежьте на три пласта (верхний может быть немного тоньше двух других).
- Верхний слой покрошите в миску.
- Для крема сливки взбейте с сахаром в конце взбивания добавить маскарпоне и экстракт.
- Завершение: на первый слой пляцка нанесите 1/2 крема и распределить, накрыть вторым слоем и оставшимся кремом.
- Верх пляцка посыпьте измельченным третьим пластом и зернами граната.
- Поставьте его в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.