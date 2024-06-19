Деякі пляцки можуть потішити не тільки своїм смаком, але й незвичайним зовнішнім виглядом. До таких, безперечно, відноситься "Лісовий мох". Його зовнішній вигляд приголомшливий, і саме він чудово підійде для святкування Зелених свят.

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Пляцок "Лісовий мох"

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6

Який пляцок приготувати на Зелені святаНеймовірний вигляд та смак / Фото smaker

Приготування:

  1. Для приготування розморозьте шпинат і ретельно відіжміть воду. Якщо використовуємо свіжий шпинат, змішайте його блендером з кількома столовими ложками олії.
  2. Змішайте яйця з цукром і ванільним цукром до пишної маси. Просійте борошно і пудру.
  3. До збитих яєць по черзі додайте олію і борошно.
  4. В кінці збивання додайте шпинат і ретельно перемішайте.
  5. Форму діаметром 23 сантиметри застеліть папером для випічки (тільки дно) і вилийте тісто.
  6. Випікайте при 180 градусах (нижній нагрів) приблизно 50 хвилин, поки паличка не висохне.
  7. Корж повністю остудіть і розріжте на три пласти (верхній може бути трохи тонше двох інших).
  8. Верхній шар покришіть в миску.
  9. Для крему вершки збийте з цукром в кінці збивання додати маскарпоне і екстракт.
  10. Завершення: на перший шар пляцка нанесіть 1/2 крему і розподілити, накрити другим шаром і рештою крему.
  11. Верх пляцка посипте подрібненим третім пластом і зернами граната.
  12. Поставте його в холодильник на кілька годин, а краще на ніч.