Деякі пляцки можуть потішити не тільки своїм смаком, але й незвичайним зовнішнім виглядом. До таких, безперечно, відноситься "Лісовий мох". Його зовнішній вигляд приголомшливий, і саме він чудово підійде для святкування Зелених свят.
До теми Що приготувати з вишні: рецепт простого, проте дуже апетитного торта
Пляцок "Лісовий мох"
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Неймовірний вигляд та смак / Фото smaker
Приготування:
- Для приготування розморозьте шпинат і ретельно відіжміть воду. Якщо використовуємо свіжий шпинат, змішайте його блендером з кількома столовими ложками олії.
- Змішайте яйця з цукром і ванільним цукром до пишної маси. Просійте борошно і пудру.
- До збитих яєць по черзі додайте олію і борошно.
- В кінці збивання додайте шпинат і ретельно перемішайте.
- Форму діаметром 23 сантиметри застеліть папером для випічки (тільки дно) і вилийте тісто.
- Випікайте при 180 градусах (нижній нагрів) приблизно 50 хвилин, поки паличка не висохне.
- Корж повністю остудіть і розріжте на три пласти (верхній може бути трохи тонше двох інших).
- Верхній шар покришіть в миску.
- Для крему вершки збийте з цукром в кінці збивання додати маскарпоне і екстракт.
- Завершення: на перший шар пляцка нанесіть 1/2 крему і розподілити, накрити другим шаром і рештою крему.
- Верх пляцка посипте подрібненим третім пластом і зернами граната.
- Поставте його в холодильник на кілька годин, а краще на ніч.