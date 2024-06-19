Деякі пляцки можуть потішити не тільки своїм смаком, але й незвичайним зовнішнім виглядом. До таких, безперечно, відноситься "Лісовий мох". Його зовнішній вигляд приголомшливий, і саме він чудово підійде для святкування Зелених свят.

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Пляцок "Лісовий мох"

Час: 2 години

2 години Порцій: 6

Неймовірний вигляд та смак / Фото smaker

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 220 грамів цукру;

– 2 чайні ложки ванільного цукру;

– 220 мілілітрів соняшникової олії;

– 350 грамів пшеничного борошна;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 250 грамів шпинату або 450 грамів замороженого;

– 500 мілілітрів вершків 30%;

– 125 грамів маскарпоне;

– 3 столові ложки цукрової пудри;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

– 2 упаковки крему фікс;

– 1 гранат.

Приготування:

Для приготування розморозьте шпинат і ретельно відіжміть воду. Якщо використовуємо свіжий шпинат, змішайте його блендером з кількома столовими ложками олії. Змішайте яйця з цукром і ванільним цукром до пишної маси. Просійте борошно і пудру. До збитих яєць по черзі додайте олію і борошно. В кінці збивання додайте шпинат і ретельно перемішайте. Форму діаметром 23 сантиметри застеліть папером для випічки (тільки дно) і вилийте тісто. Випікайте при 180 градусах (нижній нагрів) приблизно 50 хвилин, поки паличка не висохне. Корж повністю остудіть і розріжте на три пласти (верхній може бути трохи тонше двох інших). Верхній шар покришіть в миску. Для крему вершки збийте з цукром в кінці збивання додати маскарпоне і екстракт. Завершення: на перший шар пляцка нанесіть 1/2 крему і розподілити, накрити другим шаром і рештою крему. Верх пляцка посипте подрібненим третім пластом і зернами граната. Поставте його в холодильник на кілька годин, а краще на ніч.

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