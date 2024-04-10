Ваши родные будут просить добавки: лучший рецепт зеленого борща
10 апреля 2024, 12:50Читати новину українською
Источник:ВВС
Весна – пора зелени и первых овощей. Приготовьте фантастический зеленый борщ – поразите своих родных.
С этим рецептом борщ всегда получается вкусным. Он точно понравится всем.
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Зеленый борщ
- Время: 2 часа
- Порций: 6
– 600 граммов мяса;
– 3 литра воды;
– 400 граммов картофеля;
– 1 морковь;
– 200 граммов щавеля;
– 1 пучок укропа;
– 1 пучок петрушки;
– несколько перьев зеленого лука;
– 4 яйца;
– 1 лавровый лист;
– 5 горошин черного перца;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Промойте мясо и залейте его 3 литрами воды. Варите бульон на небольшом огне 1,5 часа. Соберите ложкой белковую пену, если будет необходимость. В конце добавьте перец горошком, соль и перец по вкусу.
- Выньте из бульона мясо, отделите от кости и нарежьте небольшими кусками. Высыпьте обратно в бульон.
- Почистите картофель и морковь, нарежьте их кубиками и высыпьте в бульон. Доведите до кипения и варите на умеренном огне ориентировочно 30 минут до готовности.
- Тем временем отварите 4 яйца. Почистите их и порежьте.
- Также порежьте зелень – щавель, укроп, петрушку, зеленый лук. Когда овощи будут готовы, бросьте к ним порезанную зелень. Варите еще 3 минуты.
- После этого снимите борщ с плиты и оставьте под крышкой еще на 5 минут. Подавайте с яйцами и сметаной.